L’Ajuntament de València destina prop de 170.000 euros a projectes d’entitats socials

La Junta de Govern ha aprovat una subvenció de 80.000 euros per al programa “Normal” d’Asindown i una altra de 54.925,38 euros per a la Federació Valenciana de Persones amb Discapacitat

Així mateix, s’ha aprovat un conveni de col·laboració amb la Fundació Amics dels Majors per a fer més eficaç l’atenció a este col·lectiu i s’ha prorrogat el subscrit amb l’Associació Domus Pacis Casal de la Pau

La Junta de Govern Local (JGL) ha aprovat subvencionar amb prop de 170.000 euros el desenrotllament de programes de diverses entitats socials de València. En concret, es destina una subvenció de 80.000 euros per al programa “Normal” de la Fundació Asindown i una altra de 54.925,38 euros per a la Federació Valenciana de Persones amb Discapacitat (FEVADIS).

Així mateix, s’ha aprovat subscriure un conveni de col·laboració amb la Fundació Amics dels Majors/Amics de la Gent Gran/Amics de la Gent Major pel qual es concedixen 20.000 euros per a fer més eficaç l’atenció a este col·lectiu. I es prorroga el conveni amb l’Associació Domus Pacis Casal de la Pau, dotat amb 15.000 euros, per a l’execució del projecte “Casa Carmelites. Acolliment a persones malaltes sense suport familiar”.

Segons ha explicat el portaveu municipal, Juan Carlos Caballero, el projecte “Normal” té com a finalitat la formació del professorat, alumnat i famílies en un total de 158 centres d’educació Primària de la ciutat a través d’un personatge que s’encarrega de transmetre valors i coneixements per a normalitzar la diversitat. “Considerem important donar suport a este tipus d’activitats que complixen una finalitat pública d’interés local, ja que afavorixen la inclusió i participació de les persones amb síndrome de Down i altres diversitats funcionals intel·lectuals o trastorns del desenrotllament i les seues famílies”, ha afirmat Caballero.

La subvenció destinada a Asindown abasta els gastos corrents i no inventariables que es deriven de la realització del programa durant el present curs acadèmic, que va començar el setembre de 2024 i conclourà el juny de 2025.

D’altra banda, la Junta de Govern també ha aprovat concedir una altra ajuda, l’import de la qual és de 54.925,38 euros, per a la realització del projecte “Més enllà del llenguatge natural assistit, comunicació augmentativa i alternativa en la primera infància” que desenrotlla FEVADIS.

L’objecte d’este projecte és que les persones que mostren signes de necessitats educatives especials entorn del llenguatge, la comunicació i la parla, tinguen la deguda atenció des de molt xicotets, permetent-los desenrotllar estratègies que els faculten per a formar part del cicle ordinari educatiu i no hagen de recórrer a un centre de necessitats educatives especials.

Respecte als convenis, s’ha aprovat subscriure un de col·laboració amb la Fundació Amics dels Majors/Amics de la Gent Gran/Amics de la Gent Major per un import total de 20.000 euros. Totes dos entitats es coordinaran en el camp de l’acció social i ciutadana a València “per a fer més eficaç l’atenció a este col·lectiu, fonamentalment en relació a projectes de voluntariat i sensibilització”, ha indicat el portaveu.

També, s’ha prorrogat el conveni, subscrit en 2023, amb l’Associació Domus Pacis Casal de la Pau pel qual es destinen 15.000 euros al desenrotllament del projecte “Casa Carmelites. Acolliment a persones malaltes sense suport familiar”. Des del Casal de la Pau es realitza un acompanyament sanitari específic en funció de l’estat de salut de cada persona i s’afavorix l’adhesió als diferents tractaments prescrits i la coordinació amb els centres sanitaris de referència.