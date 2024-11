L’Ajuntament de València injecta 7,8 milions d’euros més per a ajudes als afectats i la reconstrucció per la dana

El Ple aprovarà divendres una nova modificació de crèdits de 7,8 milions per a destinar-los als afectats per la dana i ja sumen quasi 13 milions els destinats en 2024

En el pressupost de 2025 també s’ha habilitat una partida de 10 milions d’euros

4 milions d’euros es destinen a ajudes directes als afectats a través de comerç, emprenedoria, turisme, hostaleria i altres activitats

També es destinen al Consell Agrari 3 milions d’euros de la modificació per a la reparació de camins i carreteres en les tres pedanies

L’alcaldessa María José Catalá assenyala que “l’Ajuntament es bolcarà en els pròxims anys a ajudar a les persones, famílies i comerços que l’han perdut tot afectats per la dana”

L’Ajuntament de València continua sumant pressupost per a destinar-lo als afectats per la dana en totes les pedanies sud de la ciutat, que són de moment les reconegudes en el Reial decret del Govern com afectades, i per a reconstruir les infraestructures danyades. En total l’Ajuntament de València amb esta nova modificació ja ha destinat prop de 23 milions d’euros per a fer front a l’efecte de la dana a València, fonamentalment destinats a ajudes directes als afectats i per a infraestructures danyades.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha manifestat que l’Ajuntament està mostrant la màxima capacitat possible per a ajudar als afectats per la dana a la ciutat de València. “Estem convençuts que el full de ruta traçat per l’Ajuntament és la correcta, i que tots els tots recursos que es destinen a ajudar a les persones que els han perduts tot, a ajudar als negocis familiars, als emprenedors i als comerços, és el que correspon fer i és en el que ens bolcarem en els pròxims anys”.

Esta modificació de 7,8 milions d’euros s’aprovarà en Ple el pròxim divendres i se sumen als 5 milions d’euros ja destinats este exercici amb una altra modificació de crèdits aprovada. Així, en el pressupost de 2024 València destinarà un total de 12,8 milions d’euros per als danys de la dana. A més, ja s’ha aprovat una partida de 10 milions d’euros en el pressupost de 2025 per a este mateix destí.

La primera modificació es va destinar “a donar resposta als danys causats per la dana” i inclou “atenció a l’emergència social de les persones i famílies afectades, així com un increment dels pressupostos destinats a neteja viària, recollida de residus, poda d’arbratge, rehabilitació del sistema de proveïment d’aigua potable o reparació de vies públiques, enllumenat i centres educatius”.

“Anem modificar quant siga necessari el pressupost municipal per a donar resposta a les necessitats generades per la dana. L’objectiu d’esta modificació del pressupost és disposar de partida suficient per a destinar-lo a ajudes directes als afectats alhora reforçar al màxim les capacitats dels servicis municipals que estan treballant incansablement en la reparació dels danys provocats per la dana”, ha explicat hui l’alcaldessa de València, María José Catalá.

“Al mateix temps, des de l’Ajuntament tenim equips municipals treballant intensament en la reparació dels danys ocasionats en les tres pedanies i atenent i ajudant a les persones afectades”, ha afegit l’alcaldessa.

Ajudes directes als afectats

Ara esta nova modificació destina 4 milions d’euros per a ajudes directes als afectats per la dana que es canalitzaran a través per a comerços i l’hostaleria afectada, a l’emprenedoria i al turisme.

L’orde a ajudes eixirà a final de setmana i en ella es regularà com poder accedir a les mateixes els afectats de les pedanies del sud de València. A elles es podran acollir també els hostalers del Palmar que porten ja un mes molts d’ells en ERTO i sense clients.

També es destinen al Consell Agrari 3 milions d’euros de la modificació per a la reparació de camins i carreteres en les tres pedanies, la majoria d’elles són camins rurals en les pedanies del sud afectats donant resposta als agricultors i a les alqueries. A més, es destinen prop de 700.000 euros per a la neteja i reparació de col·lectors de la xarxa de sanejament.

Inclou la modificació un conveni amb el Gremi de Forners els qui des del primer dia han estat servint pa als municipis de la comarca de l’Horta i les pedanies afectades per la dana on s’han perdut els forns.