En el marc de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, l’Ajuntament de València. Ha posat en marxa quatre arbres fotovoltaics per a la recàrrega elèctrica de dispositius

La inversió supera els 330.000 euros, i cada arbre fotovoltaic té una capacitat de producció màxima anual de 5.600 kWh a l’any

En el marc de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, l’Ajuntament de València. Ha posat en marxa quatre arbres fotovoltaics per a la recàrrega elèctrica de dispositius. Al barri de Benicalap, la Marina de València, el Tram XIV del Jardí del Túria i el Parc de Malilla. Una inversió total que supera els 330.000 euros.

Es tracta d’un sistema de captació de l’energia del sol que es presenta en forma d’arbre, amb branques i fulles que ofereixen una producció d’energia fotovoltaica a través de panells integrats en l’estructura. El sistema permet la recàrrega de xicotets vehicles elèctrics i equips electrònics.

L’alcaldessa ha recordat que la instal·lació dels arbres solars sorgeix del procés participatiu Decidim 2020. L’alcaldessa ha avançat que l’ajuntament està ultimant també la instal·lació de paviments intel·ligents a Benimaclet, Benimàmet i Patraix, que funcionaran com a estació de recàrrega solar per a vehicles de mobilitat personal, i que tindran capacitat per a 4 patinets i 3 bicicletes elèctriques.

Cada arbre solar té una producció màxima anual de 5.600 kWh (quilovats per hora). L’energia produïda per un arbre solar és de 5.313 kWh anuals, per la qual cosa els quatre arbres solars produiran en total vora 18.600 kWh a l’any.