La senyalització d’esta campanya per a la promoció del valencià a través de la música s’ha distribuït en platges, museus i parcs i jardins de la ciutat

L’Ajuntament de València, a través del Gabinet de Normalització Lingüística, treballa des de diferents fronts per normalitzar l’ús del valencià entre la ciutadania i també entre les persones que visiten la nostra ciutat ara en estiu. Per este motiu, la regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, ha explicat que “tenint en compte que la música és un dels millors vehicles per aprendre qualsevol llengua i que, a més, existix música en valencià de gran qualitat amb bandes molt consolidades i de gran prestigi, el projecte ‘Música, València!’ pretén posar a l’abast de tots els valencians i valencianes i de les persones que ens visiten la major recopilació de música en valencià en les plataformes de Youtube i Spotify”.

A través de tot un seguit de codis QR que s’han distribuït per les platges, museus, edificis municipals i parcs i jardins de la ciutat, es pot accedir a les llistes de difusió de música en valencià seleccionada pel Gabinet de Normalització Lingüística de l’Ajuntament.

El projecte ‘Música, València!’ consta ja de 46 llistes de cançons en Spotify i YouTube, de les quals hi ha 24 segons el gènere musical, 14 llistes per temàtiques, set segons el moment i una de novetats. Actualment hi han registrats 900 artistes i vora 2.700 cançons en valencià.

Notario ha indicat que “des de l’Ajuntament de València continuem difonent la música en valencià també entre les persones que durant l’estiu visiten la nostra ciutat mitjançant codis QR en panells i papereres de les platges, als bancs de jardins i parcs o en museus, entre altres. No hi ha cap dubte que existix música en valencià de gran qualitat amb bandes molt consolidades i de gran prestigi”. Segons l’edil, “amb el projecte ‘Música, València!’ pretenem posar a l’abast de tots els valencians i valencianes, però també dels turistes, la major recopilació de música en valència en les plataformes de Youtube i Spotify al perfil EnValènciaVLC”.

Les llistes més seguides són Festa (més de 500 seguidors i seguidores), Cançons infantils (més de 300), Relax i calma (més de 300), Novetats (300) i Orgull valencià (vora 300). Les llistes s’actualitzen constantment a través de l’apartat de novetats i cada primer de mes es difonen en les xarxes socials quines altres llistes contenen noves cançons, a banda de la de novetats. La gent hi pot fer suggeriments, tant de cançons com de noves llistes, a través del correu musicavalencia@valencia.es.

Paral·lelament, i aprofitant la temporada estival, s’han confeccionat estoretes i paravents per a la platja personalitzades amb els codis QR del projecte, que s’han distribuït mitjançant diferents sorteigs a través de la xarxa Instagram amb l’objectiu de visibilitzar la música en valencià a les platges valencianes.