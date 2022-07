El consistori establirà un nou conveni amb el club que inclourà l’obligació de fer un estadi “punter” i un poliesportiu “de qualitat” a Benicalap

Després que la Generalitat haja resolt hui la caducitat de l’ATE del Nou Mestalla, l’Ajuntament establirà un nou conveni amb el València CF per finalitzar l’estadi amb les mateixes exigències que arreplegava el pla. Això és: capacitat per a 70.000 persones, un poliesportiu “de qualitat” per al veïnat de Benicalap i complir tots els requisits per poder acollir la semifinal del Mundial de Futbol 2030. Els beneficis urbanístics de l’ATE es mantenen, però el consistori demana “un esforç” a l’entitat.

L’alcalde, Joan Ribó, junt amb la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, i la regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud, s’ha reunit este divendres amb la representant del màxim accionista del València CF, Lay Hoon, per tractar la situació del Nou Mestalla. L’encontre ha tingut lloc alhora que el Consell aprovava la caducitat de l’ATE. Per això, l’alcalde ha remarcat “la necessitat de tindre la documentació”. En qualsevol cas, Ribó ha informat que a partir d’ara l’Ajuntament prepararà un esborrany del nou marc jurídic que regirà la relació entre l’administració local i el club esportiu i es convocaran els encontres pertinents per estudiar el text.

En eixe sentit, el màxim responsable municipal ha manifestat “la voluntat que este camp s’acabe d’una vegada, sobretot amb la perspectiva del Mundial de Futbol de 2030”. Ara bé, l’alcalde ha insistit que “no anem a rebaixar les exigències de l’ATE”. L’estadi, ha assenyalat Ribó, ha de tindre capacitat per a 70.000 assistents; el poliesportiu de Benicalap ha de ser “de l’any 2022 amb els preus de 2022”, i l’acord ha de contemplar la instal·lació de plaques fotovoltaiques per pal·liar la pobresa energètica. “Es un pas de fermesa”, ha declarat el primer edil, “el València CF ha d’entendre que ha de complir estes condicions d’una vegada per totes”.

En la mateixa línia s’han pronunciat la vicealcaldessa, Sandra Gómez, i la regidora Lucía Beamud. Per a Gómez, “els drets urbanístics de l’ATE han de tindre una coresponsabilitat o bidireccionalitat”, que s’ha de manifestar en la construcció d’un estadi “punter, capaç d’acollir la semifinal del Mundial de Futbol 2030”, així com un poliesportiu “en condicions, no un poliesportiu low cost, com es mereixen els veïnes i veïnes de Benicalap, que porten més d’una dècada esperant-lo”. La titular de Desenvolupament Urbà ha aclarit que “no anem a exigir menys perquè en estos moments estem en el moment de la revàlida”.

Per la seua part, Lucía Beamud ha expressat que “l’afició del València i els valencians i valencianes es mereixen un estadi com cal, a l’altura de la ciutat de València”, per la qual cosa “no es poden rebaixar les exigències de cap de les maneres”. La responsable d’Espai Públic ha remarcat que “el poliesportiu de Benicalap és cabdal” i “anem a fer un seguiment exhaustiu en este sentit”.