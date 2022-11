El regidor de Comerç, Carlos Galiana, ha anunciat que el consistori valencià estrena una campanya institucional per posar en valor el comerç de proximitat de València en la setmana en la que es realitzen més compres on-line de tot l’any, a causa del Black Friday.



Per a Carlos Galiana, “comprar a les grans plataformes en línia també té inconvenients. I és que, a més que has d’esperar per rebre el producte, tens la incomoditat de les devolucions; comprar en el comerç de proximitat ens aporta una sèrie de coses que no podem obtindre d’altra manera, coses molt més importants, coses que tenen a vore amb les relacions personals”.

Així, des de la regidoria de Comerç s’ha elaborat una campanya de píndoles audiovisuals breus i simpàtiques per a xarxes socials, en què es mostren moments que només poden passar al comerç de proximitat, per posar en valor tot el que ens aporten estos establiments i els seus depenents i convidar la població a seguir comprant al comerç local, tant en Black Friday, com la resta de l’any.

La campanya fa evident que cap persona pot imaginar-se algú dient a una gran plataforma on-line “escolta, et deixe ací la meua criatura mitja horeta que m’ha sorgit un imprevist…” o “una cosa, que vindrà hui el lampista, et deixe les claus i li obris tu, per favor…” És una confiança “que només la compra al comerç local genera, una proximitat entre les persones que fa possible este tipus de coses”.