Sanjuán: “És un motiu més per a recordar-li al propietari del club els compromisos i les obligacions que va adquirir quan va comprar les accions del València Club de Futbol”

La Junta de Govern Local ha aprovat la presentació d’una moció per impulsar les actuacions necessàries encaminades a aconseguir la designació de València com a seu del Campionat del Món de futbol 2030. El regidor de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Borja Sanjuán, que ha comparegut acompanyat del vicealcalde i portaveu, Sergi Campillo, ha donat compte hui d’estes i altres acords de l’executiu municipal com, per exemple, aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció de participants en el projecte Orientació 2022.

Candidatura Mundial 2030

L’acord pres entre els socis de govern implica adquirir, com a Ajuntament, una sèrie de compromisos per a poder formalitzar la sol·licitud de la candidatura de la nostra ciutat com una de les ciutats que opten a albergar partits de la fase final del campionat del món de seleccions que tindrà lloc dins de huit anys.

“Hi ha prou opcions que la candidatura d’Espanya i Portugal isca elegida i volem que València albergue una semifinal”, ha assenyalat Sanjuán. Perquè esta sol·licitud es faça efectiva hi ha tres parts que han d’implicar-se, l’Ajuntament, la Generalitat Valenciana i el València Club de Futbol.

Cadascuna de les parts ha d’enviar una carta de compromís a la Federació Espanyola de Futbol. Entre els compromisos que s’han d’adquirir destaca la finalització del Nou Mestalla amb un aforament d’uns 70.000 espectadors. Tal com ha explicat el regidor d’Hisenda “estos termes són molt pròxims al que es ve reflectit en les condicions de l’ATE, a les quals este Ajuntament sempre es remet quan negocia amb el València CF, la qual cosa recolça la postura que hem mantingut d’exigir el compliment de les obres en la seua integritat, perquè d’una altra manera esta candidatura no es podria ni plantejar”.

El consistori es compromet, entre altres coses, a garantir la seguretat, a crear espais per als aficionats i aficionades, a habilitar zones d’aparcament i oferir transport gratuït per als espectadors dels partits i la Generalitat Valenciana adquireix altres compromisos, “però és molt important que la propietat del club es comprometa a aportar les seues” ha afirmat Sanjuán, per a qui “és un motiu més per a recordar-li a l’amo del club els compromisos i les obligacions que va adquirir quan va comprar les accions del València Club de Futbol”.

Orientació 2022

També s’ha aprovat, durant la Junta de Govern, les bases i la convocatòria per a la selecció de participants en el projecte Orientació 2022. Un projecte que oferix itineraris de formació personalitzada a 100 persones de més de 45 anys que es troben en situació de cerca activa d’ocupació, especialment als de llarga duració. Estes 100 persones rebran 120 hores d’orientació laboral i 160 de formació que, tal com ha remarcat Sanjuán “els permetrà millorar la seua ocupabilitat i obtindre un reciclatge professional, perquè es puguen reincorporar al mercat laboral”.