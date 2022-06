L’Ajuntament inicia este dilluns les obres per a instal·lar pèrgoles fotovoltaiques al CEIP Professor Santiago Grisolía

Notario ha recordat que l’Ajuntament preveu instal·lar esta infraestructura al col·legi municipal de Benimaclet i en escoletes de gestió municipal directa

La regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Lluïsa Notario, ha anunciat l’inici de les obres per a instal·lar plaques fotovoltaiques al CEIP Professor Santiago Grisolía. La iniciativa, segons ha explicat, es replicarà al col·legi municipal de Benimaclet i en les escoletes de gestió municipal directa.

“La instal·lació d’estos panells fotovoltaics, pionera en la ciutat, ens permetrà, per un costat, reduir els costos del consum de l’energia del propi col·legi i contribuir alhora a la disminució de les emissions de diòxid de carboni i, per un altre costat, l’estructura dissenyada en forma de pèrgola permetrà dotar al pati d’una zona d’ombra que redundarà en el benestar de l’alumnat”, ha detallat Notario sobre els objectius de la intervenció.

Pèrgoles fotovoltaiques CEIP Professor Santiago Grisolía

La regidora ha explicat que hi ha la previsió de dotar d’estes instal·lacions a totes les escoletes municipals de gestió directa de les que ja hi ha aprovats alguns projectes i altres en redacció, així com al col·legi municipal de Benimaclet. “En València aspirem a ser una ciutat climàticament neutra en 2030 i l’aposta per les energies renovables és un dels principals camins per assolir eixe objectiu”, ha afegit.

El projecte contempla la construcció d’una pèrgola solar fotovoltaica amb 18 vidres fotovoltaics

D’unes dimensions en planta de més de cinc metres per més de sis i altres dos pèrgoles amb unes dimensions en planta de més de cinc metres per més de quatre amb un total de 12 vidres fotovoltaics. Així, la planta de generació d’energia elèctrica tindrà un total de 42 vidres solars fotovoltaics de 276 Wp cadascun.

A més, per a incrementar la capacitat de producció d’energia elèctrica, sobre les cobertes del centre educatiu hi haurà una altra planta formada per 102 mòduls fotovoltaics convencionals de 490 Wp. En suma, la potència màxima total de la instal·lació fotovoltaica serà de 61.572 Wp. Tenint en compte que la demanda anual d’este centre educatiu és de 130.876 kWh/any, i que l’energia total generada per la instal·lació solar fotovoltaica projectada serà de 88.840 kWh/any, això suposa el 68% de la demanda de tot l’edifici. Pel que fa a l’energia generada que no tinga un consum instantani, serà abocada a la xarxa de distribució d’energia elèctrica, amb la seua corresponent compensació d’excedents.

El projecte te un pressupost de 127.787,79 euros, IVA inclòs, i un termini d’execució de dos mesos, el que garantix que estarà enllestit al començament del nou curs. Una vegada finalitzades les obres, la instal·lació permetrà reduir un volum d’emissions de diòxid de carboni de 46,28 tones equivalents cada any.