L’Ajuntament inicia les obres de remodelació d’un jardí del centre històric de Campanar

El projecte té com a objecte la millora de l’espai urbà situat entre els carrers Macastre, Mestre Bagant i Benifaió, del nucli històric del barri de Campanar, molt a prop de l’església. “Es persegueix posar en valor la zona, que és un dels pocs espais verds del seu entorn, i que en l’actualitat té capacitat limitada per a actuar com a espai de convivència intergeneracional del veïnat del barri. Es tracta de realitzar intervencions destinades a millorar el seu atractiu, instal·lant una font abeurador, bancs i suports isquiàtics, i renovant l’enllumenat, per a així, generar un espai que permeta la interacció entre els veïns”, ha remarcat el regidor d’Ecologia Urbana. “És una actuació xicoteta, però molt important per al veïnat, tal com ens han transmés en les reunions que hem mantingut al llarg del procés”, ha afegit Campillo.