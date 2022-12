L’alcalde assegura que “la pilota està ara al teulat” del club, que s’ha compromés a respondre en breu

L’alcalde, Joan Ribó, ha assegurat que “no hi ha cap voluntat de retardar la construcció del Nou Mestalla”; ara bé, “volem tindre seguretat jurídica”. El consistori va enviar el passat 16 de novembre “dos fitxes urbanístiques” al Valencia CF per començar a treballar en un nou conveni, en què es fixa com a primer requisit que la comercialització del terreny terciari de l’estadi de les Corts Valencianes està condicionada a garantir el poliesportiu de Benicalap. L’alcalde hi ha demanat formalment una resposta al club durant la trobada que ha mantingut este migdia amb Wee Kiat Lim, membre del Consell d’Administració del Valencia CF; la presidenta de l’entitat, Layhoon Chan, i el director corporatiu, Javier Solís.

La visita dels representants del club esportiu a Alcaldia té lloc l’endemà de la seua Junta General d’Accionistes de la temporada 2021-2022, en què es va tractar l’assumpte del Nou Mestalla. L’alcalde ha deixat clar que “este estadi a mig construir no ens agrada, no és una bona imatge de la ciutat i quan més abans puga desaparéixer, millor”. No obstant això, ha insistit que ha de fer-se “en condicions, amb seguretat jurídica i complint els requisits”.

En eixe sentit, Joan Ribó ha explicat que des de fa quasi un mes el València CF disposa de dos documents que permetran assentar les bases del nou conveni entre l’entitat i el consistori. En estos textos es trasllada al Valencia CF que podrà comercialitzar el terciari de Corts Valencianes si garantix el poliesportiu de Benicalap; un requisit que s’aplica igualment per a l’antic Mestalla. “La pilota està al seu teulat i s’han compromés a respondre en breu”, ha remarcat el màxim responsable municipal.

Segon l’alcalde, este ha de ser el primer pas i, a partir d’ahí, des del diàleg entre totes dos parts, s’hauran de concretar després aspectes més específics, com ara l’aforament del nou estadi o detalls del poliesportiu.

Les condicions urbanístiques

Este matí, la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha oferit una roda de premsa per a donar a conéixer els detalls de la “primera fase del conveni” entre l’Ajuntament i el València CF, que està en estos moments en elaboració mitjançant el diàleg i el treball conjunt entre representants de l’equip de futbol i de la Regidoria d’Urbanisme. Tal com ha assegurat Sandra Gómez, es tracta d’un text que està en mans del València CF “des del passat 16 de novembre”, però els detalls del qual no s’havien fet públics “per discreció”. No obstant això, davant les queixes de la presidenta de l’equip, publicades ahir dilluns, Gómez ha assenyalat que les dos parts disposen d’este document, que ha de servir per a donar una solució a la construcció de l’estadi Nou Mestalla, així com a donar compliment als compromisos adquirits pel club, especialment l’habilitació del poliesportiu previst en Benicalap.

Tal com ha explicat la vicealcaldessa i regidora, el text recull com, una vegada resolta anticipadament i declarada la caducitat de l’Actuació Territorial Estratègica, ATE, “València Club de Futbol”, i declarades tant la Zona A “Antic Mestalla” com la Zona B “Corts Valencianes” com a àmbits estratègics de qualificació urbana, s’han modificat alguns aspectes puntuals de l’ordenació urbanística, i s’han actualitzat les condicions de gestió. La zona A se desenvoluparà mitjançant una actuació integrada, i la zona B mitjançant una o diverses actuacions aïllades.

Bàsicament, el text establix les garanties tècniques i jurídiques dirigides a aconseguir la finalització de les obres de l’estadi i, sobretot, de la construcció del poliesportiu compromés per al barri. I per a això, s’inclou una sèrie de premisses. En el cas de Corts Valencianes, l’atorgament de qualsevol llicència d’edificació d’obres de nova planta sobre les parcel·les d’ús terciari (és a dir, de construcció d’espais de restauració, oci o àrees comercials) quedarà condicionat al fet que el València CF ingresse en la Tresoreria Municipal el pressupost de licitació de l’obra de construcció del poliesportiu municipal previst. Esta quantia es fixarà mitjançant conveni de col·laboració, per a la seua licitació i execució per part de l’Ajuntament.

Així mateix, s’assenyala l’obligació del promotor de reconstruir l’antiga ximenera industrial protegida en la zona, i posar en valor les troballes arqueològiques de l’àmbit. Tal com ha subratllat Sandra Gómez, “estes condicions no afecten en absolut a la parcel·la qualificada com GSP-1, és a dir, la destinada a albergar el Nou Estadi”, la qual cosa reflectix la “bona voluntat de l’Ajuntament d’aconseguir una solució bona per a la ciutat i per al club”.

Quant a les condicions de gestió per a la zona A (Antic Mestalla), el desenvolupament del PAI de Mestalla se supedita al fet que se sol·licite i s’atorgue la llicència d’edificació d’obres per a la conclusió de la construcció del Nou Estadi i que s’acredite pel promotor l’efectiu inici d’eixes obres. A més, una vegada aprovat el PAI i presentat per l’urbanitzador el Projecte de Reparcel·lació, serà també requisit necessari per a l’aprovació i inscripció en el Registre de la Propietat d’este Projecte de Reparcel·lació “que les obres de construcció del Nou Estadi hagen finalitzat i este es trobe en condicions de ser posat en funcionament, així com que s’hagen executat i rebut per l’Ajuntament les obres d’urbanització de l’entorn del Nou Estadi i s’hagen executat les mesures correctores indicades en l’Estudi de Mobilitat per a la zona B “Corts Valencianes”.

Gómez ha reiterat la “bona voluntat de l’Ajuntament”, però ha alertat que, si el València CF no dona resposta al document remés el novembre passat, no es pot continuar amb el treball conjunt. Esta és la part més complexa del text; la resta quedarà definida segons les premisses que preveia l’ATE; encara que Gómez ha dit que, atés que esta caduca el pròxim mes d’agost, si s’arriba a eixe moment sense acord, l’Ajuntament no podria condicionar el compliment de les obligacions del València CF. “Però això no passarà”, ha garantit la regidora, atés que l’aprovació de les fitxes tècniques del PAI és, lògicament, “prerrogativa i responsabilitat pròpia de l’Ajuntament”.

Quant a l’ingrés de la quantia del poliesportiu Benicalap, que s’exigix, Gómez ha recordat que el projecte ja està fet “i amb unes condicions bastant rebaixades sobre els compromisos del club en 2015”, però ha assenyalat que no es pot establir una xifra concreta, atés que dependrà del moment en què es duga a terme i el que valga llavors (que pot ser més o menys que la xifra inicial, com en tota execució d’un projecte).