L’Ajuntament licita la remodelació del jardí de la plaça d’Alfredo Candel i trasllada la zona de gossos a l’avinguda d’Aragó

El vicealcalde considera que el projecte, de 200.000 euros, comportarà “la notable ampliació” de la zona infantil i atén la demanda del veïnat

L’Ajuntament de València ha licitat el projecte de remodelació del jardí de la plaça d’Alfredo Candel, al barri de Mestalla, que preveu la seua ampliació i el trasllat de la zona canina existent a l’avinguda d’Aragó, “atenent així una petició de fa anys del veïnat”, ha explicat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo. Este nou emplaçament de l’espai de socialització de gossos permetrà reformular i ampliar el jardí actual i té un pressupost de 200.000 euros. El termini d’execució s’ha establit en 4 mesos.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha informat que la licitació del projecte de remodelació del jardí de la plaça d’Alfredo Candel, en el barri de Mestalla, “no sols ofereix una solució als problemes que donava l’actual zona de gossos, que generava queixes entre el veïnat i que es traslladarà a la mitjana de l’avinguda d’Aragó”, sinó que també “permet guanyar una ampla i notable zona de jocs infantils inclusius i elements de cal·listènia per a afavorir la inserció de menors i la pràctica d’hàbits saludables entre la ciutadania”.

“Es tracta d’un projecte consensuat amb l’associació de veïns Arabelia i l’AMPA del CEIP Mestalla”, ha destacat el regidor d’Ecologia Urbana, qui ha qualificat la intervenció de “molt important”, atés el pressupost de licitació de 200.000 euros.

D’esta manera s’hi preveu ampliar la superfície de la zona de socialització canina existent actualment en l’esmentat jardí, i que, amb una font abeurador per a gossos i bancs, serà traslladada a la mitjana de l’avinguda d’Aragó, “una vella reivindicació del veïnat de la zona”, ha recalcat Campillo. “A més s’habilitarà un espai de cal·listènia per a la pràctica d’exercici en la zona on se situa l’actual zona de gossos, que serà traslladada a una zona més adequada i es protegirà la zona de jocs biosaludables amb una tanca per augmentar la seua seguretat respecte als més menuts”, ha reiterat després de recordar que l’objectiu municipal “és adaptar este tipus d’espais a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes”.

“La intervenció, que s’executarà en quatre mesos, optimitzarà els recursos i el disseny de la ciutat, tal com ha ocorregut amb altres projectes com, per exemple, el de la zona de gossos del carrer de Rafael Lapesa Melgar; a més ho fem de nou de la mà del veïnat, com és habitual en este equip de Govern”, ha afegit Sergi Campillo.