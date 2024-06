L’Ajuntament organitza l’Escola d’Estiu 2024

Les inscripcions gratuïtes s’obriran dimarts, 4 de juny.

La nova edició de l’Escola d’Estiu obrirà les inscripcions gratuïtes del 4 de juny al 14 de juny. Dins del programa de l’Eliana Concilia. Que té com a objectiu oferir a les famílies elianeres una programació alternativa d’oci i entreteniment per als menors de 3 a 14 anys durant els matins de juliol. Coincidint amb l’arribada de les vacances escolars.

D’aquesta manera, l’oferta, que s’impartirà entre l’1 i el 31 de juliol. Inclou l’Aula Menuda, de 3 a 5 anys, i l’Aula Kids. Per a les edats compreses entre els 6 i els 10 anys. Amb activitats basades en les 7 meravelles del món on a través de jocs, tallers, dansa, música i assemblees aprendran l’educació en valors com la tolerància, la solidaritat i el respecte, entre d’altres. El lloc de celebració serà al col·legi Virgen del Carmen. De 9 a 13.30 hores i les inscripcions i condicions es poden consultar en el web www.contalabor.com. o al https://forms.office.com/e/H2PsUKiMCb

Per part seua, l’Aula de teatre per als més majors, d’entre 6 i 14 anys, impartirà un programa d’expressió corporal i improvisació mitjançant el joc. S’impartira en l’horari de 10 a 13 h, dilluns, dimecres i divendres al Centre Sociocultural de l’Eliana. Les inscripcions poden realitzar-se al web www.aplaeleliana.com.

Comptem amb dues aules d’anglés Summer English l’Eliana

Per altra banda, comptem amb dues aules d’anglés Summer English l’Eliana. En horari de 9 a 14 h, que s’impartiran al Centre Municipal de Formació de Persones Adultes on gaudiran de tallers d’oci, artístics, eixides i molt més en immersió lingüística en anglés. De 3 a 9 anys a l’enllaç https://forms.gle/mkUAc2zm8KE95iJTA i de 10 a 14 anys a l’enllaç

https://forms.gle/Ua6eBdLa4uEVoTkL6

Totes les activitats són gratuïtes, excepte les ampliacions del matí o la vesprada i els serveis de menjador. Estan subvencionades pel Pla Corresponsables-l’Eliana Concilia, finançat pel Ministeri d’Igualtat. Atés que les places són limitades, tindran prioritat les unitats familiars amb necessitats especials de conciliació o inclusió i preferència les persones empadronades en la localitat.

Selecció de monitors i monitores

D’una altra banda, l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) ha publicat l’oferta per a formar part del procés de selecció de monitors d’activitats d’estiu indicant la referència MOEST/2024. Les persones interessades i que complisquen amb els requisits establits: TASOC (Tècnica/o en Activitats Socioculturals), Monitors/es d’oci i temps lliure, TAFAD (Tècniques/os Superiores de Animació Socioesportiva), Educació Infantil i Primària, Auxiliares de Guarderia i Jardí de Infància, o titulacions anàlogues; poden inscriure’s fins al dimecres 12 de juny. Per a qualsevol dubte o aclariment poden dirigir-se al correu electrònic aedl@leliana.es.