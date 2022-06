La iniciativa fomenta l’estalvi i l’eficiència energètica en els col·legis que a canvi reben subvencions per a fer més eficients les seues instal·lacions

La Junta de Govern aprova hui les bases del Projecte 50/50 per al pròxim curs. La iniciativa selecciona 15 centres educatius de la ciutat que posaran en marxa mesures per a estalviar energia en l’enllumenat, calefacció i aigua, contribuint així a la reducció d’emissions de CO₂.

En finalitzar el projecte en cada curs escolar, els centres participants reben una subvenció igual a l’estalvi aconseguit. La meitat d’esta subvenció s’abonarà a fons perdut i l’altra meitat es dedicarà a sufragar les mesures d’eficiència energètica propostes pel centre i revisades pels serveis tècnics de l’Ajuntament de València.

Des que es va iniciar el projecte en 2017 han participat ja 44 centres educatius. Cada col·legi constitueix un equip energètic integrat per diferents membres de la comunitat educativa, en el qual l’alumnat té un protagonisme especial. Estos equips compten amb l’assessorament d’una empresa especialitzada contratada per l’Ajuntament. L’equip energètic és l’encarregat de dur a terme les mesures d’estalvi d’energia i d’aigua triades, vetlar pel compliment del projecte, transmetre els coneixements als altres alumnes i servir de via de participació de tot el centre.

El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramón, ha destacat “la importància de transmetre als més joves la necessitat de l’estalvi energètic, no sols per l’estalvi en si mateix sinó per la repercussió que té en la reducció de la petjada de carboni i en la preservació del medi ambient”. En este sentit ha ressaltat la utilitat del projecte per a avançar cap a l’horitzó de la descarbonització ja que “les persones que participen en el projecte, alhora que es consciencien, es converteixen en un factor de conscienciació per a la resta de la societat donada la seua elevada implicació en aquesta tasca”.

En dates pròximes es publicaran i donaran a conéixer les bases perquè els centres puguen inscriure’s i participar en la convocatòria.