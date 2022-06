Pilar Bernabé: “Els centres per a majors oferixen una àmplia gamma d’opcions que entretenen, exerciten i fomenten les relacions socials”

L’Ajuntament de València, a través de la regidoria d’Envelliment Actiu que dirigix Pilar Bernabé, ha presentat el programa d’activitats per a persones majors pel curs 2022/2023 que oferix tota classe d’activitats, des de visites culturals, tallers i cursos, activitats físiques, socioculturals, fins i tot serveis comunitaris a preus assequibles.

Els Centres Municipals d’Activitats reprenen amb normalitat d’esta manera en 2022 els tallers i cursos dirigits a este col·lectiu que es van interrompre arran de la pandèmia provocada pel covid 19. “Hem recuperat la normalitat en els centres d’activitats per a majors després de les restriccions que es van implantar durant la crisi sanitària i ara podem tornar a oferir als nostres majors una àmplia gamma d’opcions que entretenen, exerciten i fomenten les relacions socials”, ha explicat Pilar Bernabé.

Les persones jubilades i majors de 60 anys que tinguen interés a participar en qualsevol de les activitats que s’oferixen disposen fins al 15 de juny per a inscriure’s. Podran fer-ho en qualsevol dels Centres Municipals d’Activitats per a Persones Majors entre les 09.00 i les 13.00 h al matí, i entre les 16.00 i les 18.30 h a la vesprada. També és possible apuntar-se en l’Oficina Municipal d’Atenció a les Persones Majors (OMAM) en l’edifici de l’Antiga Tabaquera situat al carrer Amadeu de Savoia, 11, en horari de 08.30 a 13. 30h. Per a qualsevol dubte o més Informació i orientació a les persones majors de la ciutat de València es pot contactar al telèfon 900 52 57 98 en horari de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 hores o l’adreça de correu electrònic omam@valencia.es.

L’oferta s’ha dissenyat per a intentar satisfer tota classe d’interessos i inquietuds. Les persones amb interessos artístics poden sol·licitar cursos de pintura a l’oli o pintura sobre tela, punt de ganxo, porcellana russa, esmalt o nines de llana. Les que tinguen interessos tècnics i innovadors disposen de cursos d’informàtica, de fotografia digital o d’idiomes com l’anglés. També s’oferixen tallers de teatre i cor. Com a novetat enguany, tallers de jardineria i art floral. Les activitats s’impartiran durant els mesos d’octubre, novembre i desembre. Els tallers i cursos s’han dissenyat per a poder atendre un total de 2.500 persones.

També s’oferixen activitats físiques. “La gimnàstica és la disciplina que més demanda té entre els nostres majors per a un correcte manteniment”, ha assenyalat Bernabé, però també es pot optar per les classes de ioga, taitxí o els balls de saló. En el segment d’activitats físiques l’oferta ha sigut dissenyada per a atendre més de 5.000 veïns.

A més es realitzaran visites culturals que han sigut molt demandes i on podran participar 4.000 persones. Hi ha quatre itineraris disponibles per a este últim trimestre de 2022. El primer és una visita a Xàtiva, on es recorrerà la població i els seus monuments més emblemàtics. La segona és un recorregut per València per a conéixer els ponts més representatius sobre el llit del Túria, visitar el museu de Blasco Ibáñez, el Palau de la Música i la Ciutat de les Arts i les Ciències. Un tercer itinerari també a València inclou visites als museus de l’Artista Faller, de la Setmana Santa Marinera, de l’Arròs o la Casa de les Roques. El quart és una excursió a Borriana.

La responsable d’Envelliment Actiu ha recordat, a més, que “tots els centres de majors oferixen serveis comunitaris des de podologia a perruqueria o menjador a preus molt raonables”.