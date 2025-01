L’Ajuntament reactiva Pobles del Sud com a destinació turística després dels efectes de la DANA

Un Pla per a impulsar la recuperació i dinamització de l’economia local

L’Ajuntament de València, a través de l’Àrea de Turisme, ha iniciat els treballs per a l’elaboració d’un Pla Operatiu d’Actuacions per a la Reactivació Turística de Pobles del Sud.

Aquest projecte busca contribuir a la recuperació econòmica i social d’aquesta zona, greument afectada per la DANA del passat 29 d’octubre.

En una reunió amb alcaldes i alcaldesses pedanis, la regidora de Turisme, Paula Llobet, ha destacat “la importància del turisme com a motor per a la reconstrucció i revitalització del teixit empresarial i comercial de la zona.”

Objectius del Pla de Reactivació

El pla té com a finalitat:

Desenvolupar un producte turístic unificat i distintiu que incloga les pedanies de Faitanar, la Torre, la Punta, Castellar-l’Oliveral, el Forn d’Alcedo, Pinedo, el Saler, el Palmar i el Perellonet .

que incloga les pedanies de . Potenciar experiències autèntiques basades en la gastronomia, els ecosistemes de l’Albufera i activitats saludables i recreatives .

. Posicionar Pobles del Sud com una destinació sostenible i competitiva, capaç d’atraure turistes interessats en natura, cultura i gastronomia.

Accions Clau del Pla

Creació d’un producte turístic diferenciador: Basat en la gastronomia local, les activitats a l’aire lliure i els ecosistemes únics de l’Albufera. Mesures de reactivació econòmica: Rehabilitació d’infraestructures turístiques i foment del comerç local.

Promoció digital per a incrementar la visibilitat de Pobles del Sud. Campanyes de promoció i màrqueting: Per a projectar la zona com un destí resilient i compromés amb la sostenibilitat.

Integració i Sostenibilitat

El pla forma part del Programa Turisme de Barris, que incentiva el turisme descentralitzat i sostenible. A més, s’alinea amb els objectius de l’estratègia de turisme sostenible de l’Ajuntament, garantint un desenvolupament equilibrat que respecta tant l’entorn natural com el social.

El projecte es desenvoluparà en col·laboració amb els alcaldes i alcaldesses de les pedanies, assegurant que les accions responen a les necessitats específiques de cada zona.

Declaracions Institucionals

Paula Llobet ha subratllat:

Un Futur Competitiu i Sostenible

Amb aquesta iniciativa, Pobles del Sud no sols busca recuperar l’activitat turística, sinó també consolidar-se com una destinació atractiva en els mercats turístics nacional i internacional, destacant per la seua autenticitat i compromís amb la sostenibilitat.