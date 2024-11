València el seu compromís amb la lluita per la igualtat i la dignitat

La Junta de Govern aprova l’adhesió a la Declaració Institucional de la FEMP, amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones

Este document insta el govern central perquè, conforme marca Europa, es tipifiquen nous delictes, com el ciberassetjament

La Declaració Institucional reivindica que “la vergonya recaiga on ha d’estar: en els qui exercixen la violència, no en els qui la patixen”

L’Ajuntament s’ha adherit a la Declaració Institucional aprovada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les dones.

En este document reafirma “el compromís de València amb la lluita per la igualtat i la dignitat”. També insta el govern central perquè incorpore a l’ordenament jurídic espanyol la nova directiva europea sobre la lluita contra la violència domèstica i contra les dones, “una norma que marca una fita en la protecció dels seus drets, en marcar l’adopció de mesures per a tipificar nous delictes, com el ciberassetjament, o per a promoure la cooperació transfronterera, per a garantir que cap dona quede desprotegida per les fronteres internacionals.

La Junta de Govern ha aprovat hui esta adhesió que implica “un compromís ferm a continuar millorant la coordinació entre les diferents institucions implicades en la lluita contra la violència de gènere, per a assegurar que les víctimes reben el suport integral que necessiten per a superar la violència patida”; i fa una crida a la unió d’ajuntaments, diputacions, capítols i consells insulars per a manifestar que “hui, més que mai, és la nostra responsabilitat denunciar públicament totes les formes de violència contra la dona, perquè el silenci i la complicitat no tinguen cabuda en la nostra societat, ja que és hora que la vergonya recaiga on ha d’estar: en els qui exercixen la violència, no en els qui la patixen”.

Conforme esta manifestació pública de voluntats, l’Ajuntament de València també sol·licita a totes les administracions competents “redoblar esforços en la formació contínua dels professionals que intervenen en l’atenció a les víctimes amb la finalitat de garantir una resposta especialitzada i de qualitat que cobrisca totes les seues necessitats des d’un enfocament integral i multidisciplinari”.

Així mateix, l’Ajuntament de València, que amb motiu de la commemoració del 25N enguany ha promogut la campanya de sensibilització “Unim-nos en la denúncia de la violència contra les dones”, se sumarà “a l’esforç conjunt de la societat més justa, lliure de violència i verdaderament igualitària”.