Borja Sanjuán explica que “la ciutat creix i a més s’han regularitzat situacions injustes”

L’Ajuntament recaptarà quasi un milió d’euros més de l’IBI congelant el gravamen municipal

L’Ajuntament de València recaptarà este any més de 239 milions d’euros (239.426.317,15 euros) amb el cobrament de l’Impost sobre Béns immobles (IBI), que en 2022 mantindrà el tipus de gravamen (d’un 0,723), que està congelat des de 2019 i és un 18,4% inferior que el de 2015. Ho ha anunciat hui el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, en donar compte de la matriculació d’este impost que afecta un total de 686.058 immobles urbans i a 1 immoble de característiques especials, que és el Port de València. Si bé, a l’hora de fer previsions, el consistori també ha tingut en compte 2.228 nous immobles donats d’alta en el Cadastre, als quals se’ls notificarà la liquidació de manera individual. Pel que respecta als beneficis fiscals, es mantenen els establits en exercicis precedents.

“Hui l’Ajuntament de València aprova la matrícula de l’IBI, que és l’impost més important que recaptem com a ajuntament, i enguany ascendirà a més de 239 milions, la qual cosa suposa un augment d’un milió d’euros respecte a l’any anterior. Un augment que es produeix pel treball que s’està fent per a regularitzar situacions injustes, com la de gent que no estava pagant el que li corresponia, i també pel fet que la ciutat creix, i cada vegada té una major activitat”. Així ho ha explicat el regidor, després d’agrair la col·laboració de la Direcció General del Cadastre, òrgan ministerial amb el qual l’Ajuntament manté un conveni, “que permet, per exemple, que els canvis de titularitat d’un immoble s’inscriguen amb major celeritat”.

Borja Sanjuán ha ressaltat que “el que s’ha fet a València des de l’any 2019 és congelar els impostos”. “Així, per exemple, ací hui es paga un tipus impositiu de l’IBI del 18,5% menys del que es pagava en el 2015. I amb menor pressió fiscal, estem reduint el deute i millorant els servicis”, ha subratllat.

“València és de les grans ciutats la que menys recapta per habitant en concepte d’IBI”, ha reiterat, després d’argumentar que “l’equip de govern treballa per a comptar amb el sistema tributari local més just, i per a això ha mantingut les bonificacions i durant els últims exercicis ha inclòs algunes addicionals com les que han de veure l’adaptació dels edificis per a facilitar l’ús d’energies no contaminants”.

En este sentit, el responsable d’Hisenda ha indicat que a més de les bonificacions previstes des de fa anys, per a Societats Musicals, establiments d’artistes fallers i establiments emblemàtics, “cal destacar la nova regulació de la bonificació relativa a espais estables d’exhibició d’arts escèniques, que es desdoblega, a partir del present exercici, ampliant el seu potencial àmbit d’aplicació en dos supòsits: espais estables d’exhibició d’arts escèniques o música en directe i cinemes.

Finalment, pel que respecta als valors de referència sobre els quals es calcula l’impost de l’IBI, Borja Sanjuán ha recordat que estos estan pendents de revisar; i quant a l’estimació dels immobles actualment exempts d’abonar l’IBI i que podrien ser susceptibles de tributar en un futur per albergar activitats econòmiques, el regidor ha parlat “amb prudència” de la possibilitat d’ingressar uns 4 milions d’euros, i de la “voluntat municipal de regularitzar esta situació”.

