La Junta de Govern Local aprovarà demà la recepció de les instal·lacions, 13 anys després de començar la construcció

El poliesportiu compta amb un pavelló amb aforament per a 1.600 persones, una piscina de 30 metres, un got de xipolleig, vestuaris, sala de musculació, dos sales de fitnes, una zona de vending, oficines i lavabos

La regidora d’Esports, Rocío Gil, ha detallat l’estat del pla de xoc de les instal·lacions esportives municipals “impulsat per a resoldre el caos administratiu i de manteniment en el qual es trobaven”

El poliesportiu de Nou Moles estarà en funcionament abans d’acabar l’any. La regidora d’Esports, Rocío Gil, ha anunciat hui que la Junta de Govern Local aprovarà demà la recepció d’esta instal·lació, amb la vista posada en la pròxima obertura, en resoldre els condicionants que ha d’esmenar l’empresa, i el recurs administratiu sobre les autoritzacions demanials interposat per l’oposició municipal.

Tal com ha explicat Rocío Gil, “després de més de 13 anys des que es va iniciar la construcció, el poliesportiu de Nou Moles serà una realitat per als veïns enguany”.

“D’esta manera –ha subratllat la regidora- es posa fi a una etapa de bloqueig i es dona resposta a una reivindicació històrica del barri”. La Junta de Govern Local aprovarà també l’adscripció del poliesportiu a l’Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal perquè pose a punt el nou equipament municipal de cara a la próxima obertura al públic.

El poliesportiu de Nou Moles compta amb diferents altures, un pavelló amb aforament per a 1.600 persones, una piscina de 30 metres, un got de xipolleig, vestuaris, sala de musculació, dos sales de fitnes, una zona de vending, oficines i lavabos.

La regidora ha recordat que des de l’Ajuntament, s’han invertit ja 850.000 euros en la nova instal·lació; i en les pròximes setmanes s’invertiran 250.000 euros més. En este context, Gil ha lamentat “que el grup municipal Socialista haja presentat un recurs que –en paraules de la regidora- està generant retards i bloqueig en la posada en marxa d’esta instal·lació”.

“Des de l’actual equip de l’Ajuntament de València continuarem treballant contrarellotge perquè esta decisió no afecte la posada en marxa, i els veïns compten amb una instal·lació esportiva de qualitat”, ha assegurat la delegada.

Pla de xoc

Durant la seua intervenció, la regidora d’Esports s’ha referit també al pla de xoc posat en marxa fa ara un any per a resoldre la situació de les instal·lacions esportives municipals, “un pla –ha afirmat Rocío Gil- per a resoldre el caos administratiu i de manteniment en el qual es trobaven estes instal·lacions”. Gil ha recordat que quan es va fer càrrec de la Regidoria d’Esports, fa ara un any, “la totalitat dels convenis singulars de gestió indirecta que havien de renovar-se entre 2015 i 2023 es trobaven caducats, amb la consegüent inseguretat jurídica i la situació de precarietat que això provoca”.

La regidora ha detallat les accions empreses en cada cas per a resoldre la situació. En primer lloc, ha anunciat que la remodelació prevista per al Poliesportiu de Marxalenes, que serà realitzada per fases per a evitar el tancament. A més, ha anunciat que s’han iniciat els tràmits per a licitar una nova concessió per a regular un equipament que duu des d’abril de 2018 amb la concessió caducada.

Quant al Poliesportiu de Proveïments, el projecte es troba ara mateix en període d’exposició pública, que conclou el pròxim 2 d’agost, i una vegada la Junta Consultiva de la Generalitat emeta informe favorable, l’expedient serà enviat al servici municipal de Contractació per a licitar la concessió administrativa que preveu una inversió per part de l’operador de, almenys, 8 milions d’euros. “Esta instal·lació –ha recordat Gil- té la concessió caducada des de maig de 2018”.

També s’ha anunciat el tancament del Complex Orriols este pròxim 31 d’agost, davant les deficiències detectades en la coberta i la necessitat de reformar i adaptar per complet la instal·lació a la nova realitat de l’esport de la ciutat després de 24 anys de servici al barri. “Esta instal·lació tenia la concessió administrativa caducada des del 2015 i als treballadors i usuaris se’ls ha oferit diferents solucions perquè es vegen afectats en la menor mesura possible”, ha explicat la regidora.

Una altra instal·lació esportiva municipal que es veurà completament renovada serà La Hípica, la construcció de la qual data de 1998 i “que requerix d’una profunda actualització, fruit també de l’aplicació de la legislació referent als nuclis zoològics en zones urbanes, que obliga a canviar per complet el plantejament de l’oferta esportiva”, ha explicat Rocío Gil. El pròxim 15 de setembre, quan acabe el període d’obertura de la piscina d’estiu, s’efectuarà el tancament.

L’opció de gestió triada per a esta instal·lació és la concessió demanial, que inclourà la remodelació integral. “Ja hi ha una proposta presentada davant l’Ajuntament per part de la iniciativa privada, i iniciarem el procediment de concurrència de manera pública i transparent”, ha subratllat la regidora.

La piscina d’Aiora també forma part del pla de xoc amb una actuació pressupostada en 750.000 euros. Es preveu la rehabilitació total de la instal·lació, que va ser construïda en 2003, la qual cosa inclou la renovació de la deshumedectadora i del sistema de ventilació.

Encara que es tracte d’una actuació integral, el projecte s’ha dissenyat per fases, de manera que la instal·lació no haja de ser tancada, i l’activitat siga afectada com menys millor. “La piscina d’Ayora tenia la concessió caducada des d’abril de 2019, i la licitació de les obres es troba actualment en el servici municipal de Contractació. Una vegada adjudicada, el termini d’execució previst és de tres mesos”, ha explicat la delegada d’Esports.

Finalment, quan acabe la temporada d’estiu, es tancaràn les piscines de Parc de l’Oest, Benicalap, Castellar-l’Oliveral i el Palmar per a dur a terme una profunda reforma de totes elles, que suposarà una inversió total de prop de 3.300.000 euros. En paral·lel, el personal tècnic està treballant en els plecs que regiran la nova concessió, perquè puga estar adjudicada abans de començar de l’estiu de 2025, “de manera que els ciutadans no perden ni un sol dia de gaudi d’estes piscines”. “La concessió de les tres primeres piscines vencia enguany i es va negociar amb l’actual gestor una pròrroga d’un any per a encaixar este pla que permetera continuar amb el servici i preparar els plecs de les obres i la nova concessió”, ha afegit Gil.

Autoritzacions demanials

Quant al segon model de gestió indirecta, el qual era fins ara mitjantçant convenis amb entitats esportives, Rocío Gil ha recordat que, al arribar al govern municipal, es va trobar “amb 34 instal·lacions amb el conveni vençut, la qual cosa generava, de nou, una situació d’inseguretat a clubs i federacions que, a més, no tenen múscul econòmic i són entitats sense ànim de lucre i atenen més d’un milió d’usos esportius a l’any a la nostra ciutat”.

Durant estos últims mesos s’ha estat treballant en “unes bases d’autoritzacions demanials amb el teixit associatiu, que han comptat amb una gran participació, i que permeten resoldre un dels grans problemes de l’esport de València”, ha assegurat Gil. Estes bases seran publicades en les pròximes setmanes, amb l’objectiu de “tindre regularitzada la gestió d’estes instal·lacions de la ciutat, tal com em vaig comprometre en la reunió del primer consell rector de la FDM”, ha recordat la regidora.

En este cas, Rocío Gil ha lamentat que “el recurs interposat pel grup municipal Socialista ha alentit els terminis previstos per a donar eixida a esta solució de gestió de les instal·lacions”, i ha anunciat que “dilluns que ve, en el Consell Rector de la FDM, s’informarà sobre la resolució del recurs”. “Esperem que amb esta resolució, s’aproven finalment les bases de les autoritzacions demanials, es done resposta a les demandes del teixit associatiu, i no es continue bloquejant esta solució vital per a l’esport de la nostra ciutat”, ha afirmat la regidora.

Augment de la inversió en manteniment

Pel que fa a les instal·lacions esportives de gestió directa municipal, la regidora ha subratllat que en este primer any de mandat, “hem augmentat un 84% el pressupost destinat a inversions per a adequar i reformar les instal·lacions esportives més demandes, la qual cosa ens ha permés reparar huit equipaments esportius amb una inversió superior a 1.600.000 euros”. En concret, Rocío Gil s’ha referit a les reparacions realitzades en el pavelló de la Malva-rosa, amb una inversió de 265.000 euros; el pavelló del Cabanyal-Canyamelar, amb una inversió de 130.000 euros; o les actuacions que s’estan realitzant en la piscina de Trafalgar, amb una aportació de 200.000 euros, a les quals cal sumar les realitzades en els poliesportius de Benimàmet, Benimaclet, o Natzaret.