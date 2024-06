L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, i el regidor de Benestar Social i Majors, Carles Silla, han rebut recentment al consistori a part de la Junta Directiva de l’Associació de Jubilats i Pensionistes L’Om de Picassent

Amb l’objectiu de renovar el conveni, el qual, inclou una dotació de 3.000 euros per col·laborar en les activitats que esta entitat local realitza al llarg de l’any.

El president de l’associació, Jose Gisbert, ha presentat la memòria de les activitats que estan realitzant-se en este 2024 així com també de les activitats previstes per a 2025.

Tant l’alcaldessa com el regidor han destacat la importància de signar este conveni per a treballar conjuntament per promocionar un envelliment actiu a les persones majors de Picassent.