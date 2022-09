El programa Re-força va dirigit a alumnes i alumnes que amb pandèmia i la bretxa digital, necessiten ajuda extraescolar per a poder seguir el ritme de les classes

L’Ajuntament de València, a través de la regidoria de Benestar Social, té previst aprovar este dijous en la Junta de Govern Local un conveni de col·laboració, sense aportació econòmica municipal, amb la Fundació Iniciativa Social en Educació i Família, per a dur a terme el projecte “Re-força” del programa d’atenció a la infància “Desperta Somriures”. Es tracta d’un programa de reforç escolar per a atendre menors en risc d’exclusió social que, després del confinament produït per la crisi sanitària i la bretxa digital, necessiten ajuda extraescolar per a poder seguir els objectius curriculars a la mateixa velocitat que la resta d’alumnes, i evitar així, la pobresa crònica a la qual es veuen abocats en moltes ocasions els xiquets i xiquetes dels col·lectius més vulnerables.

“Com a societat tenim l’obligació de protegir els drets de la infància i com a administració tenim, a més, l’obligació legal de fer-ho, per això és tan necessari este tipus de convenis amb entitats del tercer sector”, ha afirmat la regidora de Benestar Social, Isabel Lozano, qui ha destacat la necessitat de “atendre amb major implicació a aquells barris de la ciutat més vulnerables, per a igualar les oportunitats entre les diferents zones o barris de la ciutat”.

Els alumnes són derivats pel Centre Municipal de Servicis Socials Salvador Allende en els barris de Torrefiel, Els Orriols i en el de la Fontsanta, entre alumnes d’educació primària que presenten qualificacions escolars molt baixes i necessiten ajuda extraescolar per a aconseguir l’èxit acadèmic. L’objectiu d’este pla és ampliar, en un futur, la seua actuació a altres barris de la ciutat, com pot ser el barri de Sant Marcel·lí.

Els voluntaris i tècnics de la Fundació Iniciativa Social en Educació i Família, oferixen a l’alumnat dos sessions setmanals d’hora i mitja de duració, en les quals repassen els coneixements acadèmics propis del seu grau escolar i els ajuden amb els seus dubtes, perquè puguen esmenar el retard que tenen a nivell acadèmic. Al mateix temps s’intenta dotar a estos xiquets i xiquetes d’eines personalitzades per a millorar el seu rendiment escolar i se’ls educa en valors tan necessaris com són la cultura de l’esforç, l’acceptació de l’error o l’autoestima, a través de jocs educatius, acompanyament personal, activitats lúdiques motivadores, tallers de família i repàs acadèmic en períodes vacacionals. Dins d’este programa, per involucrar a les famílies en l’educació dels i les menors, es realitzen tallers formatius per als seus progenitors, festes escolars i escoles d’estiu.

La Fundació Iniciativa Social en Educació i Famílies és una entitat social amb 17 anys de trajectòria la missió de la qual és oferir majors oportunitats educatives en situacions de desavantatge. L’objectiu del conveni és d’unir els recursos de totes dos entitats i afavorir, per tant, la col·laboració públic-privada en un interés social comú, sense que es incloga cap aportació econòmica per part de l’Ajuntament de València. Les activitats es realitzaran íntegrament amb mitjans de la fundació.