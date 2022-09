La regidora de Pobles assenyala que “la petició pretén resoldre la manca de servici diari en Poble Nou i Carpesa i oferir assistència en agost”

L’Ajuntament de València ha sol·licitat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública “la dotació de personal suficient als consultoris auxiliars de Carpesa, Borbotó, Benifaraig i Poble Nou, al districte de Pobles del Nord”, tal com s’hi va acordar per unanimitat en la passada sessió ordinària del Consell de Districte. “La petició pretén resoldre la manca de servici diari en Poble Nou i Carpesa i oferir assistència a tots els pobles al mes d’agost”, ha explicat la regidora de Pobles de València, Lucía Beamud.

“El veïnat dels pobles de Borbotó, Carpesa, Benifaraig i Poble Nou havia demanat en reiterades ocasions que els seus consultoris mèdics romangueren oberts en el mes d’agost, ja que el seu tancament per manca de personal obligava a desplaçar-se fins a l’ambulatori de referència d’estos nuclis, situat en l’avinguda Joan XXIII, en el barri de Benicalap”. D’altra banda, els consultoris de Carpesa i Poble Nou comparteixen fins ara metge de capçalera, “per tant, no poden oferir assistència diària en cada poble, el que obliga també al veïnat a desplaçar-se a un dels pobles en cas de necessitat”.

“La petició veïnal va arribar a la Junta de Districte de Pobles del Nord i per unanimitat de totes les forces polítiques s’ha sol·licitat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública la dotació de personal suficient als consultoris auxiliars de Carpesa, Borbotó, Benifaraig i Poble Nou, perquè és una qüestió molt necessària”, ha explicat la regidora de Pobles de València, Lucía Beamud.

Beamud ha indicat que “els pobles de València han de tindre les mateixes prestacions i servicis que s’ofereixen en qualsevol altre barri de la ciutat i que des de la Regidoria de Pobles es treballa diàriament per resoldre aquells problemes que encara es mantenen en alguns nuclis, com la falta d’una assistència sanitària adequada”. “En els últims anys hem fet passos molt importants per situar als pobles de València on mereixen, per això hem descentralitzat la cultura, donem suport les festes, adquirim immobles amb valor patrimonial i, sobretot, els dotem de noves infraestructures i servicis, com els busos de l’EMT 24 hores”, ha afegit.

L’acord de la Junta de Districte de Pobles del Nord insta a la Conselleria de Sanitat Universal i de Salut Pública perquè “dote als consultoris auxiliars de Borbotó, Carpesa, Benifaraig i Poble Nou, de personal suficient per no haver de tancar-los el mes d’agost i així poder atendre degudament les necessitats d’atenció primària dels veïns d’estos pobles sense haver de desplaçar-se a Juan XXIII”.

També s’insta a la Conselleria de Sanitat Universal i de Salut Pública, “a dotar els consultoris de Carpesa i Poble Nou, amb el suficient personal, perquè els veïns d’estos pobles disposen de servicis mèdics diaris, igual que els altres catorze pobles de València, i pose així fi al tracte discriminatori, que suposa no tindre servici mèdic diari, que durant tants anys estan rebent els veïns d’estos”.