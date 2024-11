L’Ajuntament trau a licitació pública la construcció de l’edifici de direcció del Parc Central de Bombers

L’execució de l’obra té un pressupost de 14,2 milions d’euros i la proposta va nàixer d’un concurs d’idees promogut l’any 2007

El Departament de Bombers destina 3 milions d’euros a renovar el seu parc mòbil mitjançant l’adquisició d’un vehicle de rescat amb un autobraç extensible de 55 metres i dos autobombes pesades

L’Ajuntament de València ha donat un nou impuls al projecte de construcció d’un edifici singular al Parc Central de Bombers, en l’avinguda de la Plata, destinat a albergar la direcció i l’aparcament del departament. La Junta de Govern Local ha aprovat este dijous convocar el preceptiu procediment obert per a l’adjudicació del contracte per un import de 14,2 milions d’euros.

La idea d’un edifici singular per a la seu central del Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil naix en 2007. Eixe any, l’Ajuntament va llançar un concurs d’idees a escala de projecte bàsic per a la construcció d’un Edifici de Direcció i Museu que se situaria en la parcel·la on actualment es troben les instal·lacions del Parc Central en l’avinguda de la Plata. Les bases estipulaven que el premi del concurs seria la contractació del projecte bàsic, el projecte d’execució, la direcció d’obra, el projecte de seguretat i salut i la seua coordinació, projecte de gestió de residus, així com els assajos i proves geotècniques necessàries.

El jurat del concurs, en sessió celebrada el desembre de 2009, va designar guanyadora una empresa que conserva actualment i de manera exclusiva els drets de propietat dels treballs presentats. El projecte va quedar pendent per falta de pressupost fins a l’exercici de 2021, en què la corporació va acordar modificar i adaptar el projecte, donat el temps transcorregut i els canvis normatius esdevinguts. L’estudi guanyador del concurs inicial va ser l’encarregat de redactar el nou projecte.

El desembre de 2023, la Junta de Govern Local va acordar “declarar la urgència de tots aquells contractes que era procedent tramitar amb l’objectiu d’executar l’obra de construcció de l’Edifici de Direcció del Parc Central de Bombers”, després que es resolguera de mutu acord el contracte per a l’execució de les obres amb la unió temporal d’empreses adjudicatària.

Revisió del projecte

Per tot això i d’acord amb les bases inicials del concurs d’idees, el regidor delegat de Prevenció i Extinció d’Incendis, Juan Carlos Caballero, va acordar el passat 23 de maig de 2024 contractar la mateixa empresa, per un import de 252.114,22 euros, la revisió i actualització del projecte d’edifici de Direcció del Parc Central de Bombers i l’actualització del gasto corresponent a la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut”.

El següent pas donat per l’Ajuntament va ser el passat 20 de setembre, quan la Junta de Govern Local va aprovar la revisió i actualització del projecte dut a terme pel despatx d’arquitectura i va fixar el pressupost d’execució de l’obra en la quantitat de 14.227.530,02 euros, IVA inclòs. El projecte final ha tingut en compte les variacions en les necessitats inicialment plantejades així com unes adaptacions derivades dels canvis normatius esdevinguts i uns increments de preus en la construcció. El concurs d’idees inicial de 2007 ja reflectia la voluntat de l’Ajuntament que l’edifici de Bombers d’esta ciutat fora “emblemàtic i singular”.

En els pròxims dies, la Plataforma de Contractació de l’Estat publicarà els plecs tècnics i la resta de documentació perquè les empreses interessades puguen presentar les seues ofertes. Tal com reflectix l’acord adoptat este dijous per la Junta de Govern Local, el contracte entrarà en vigor en 2025 i el termini de duració és de 18 mesos.

Renovació del parc mòbil

En la mateixa sessió, l’òrgan col·legiat municipal ha acordat destinar 2.967.633,90 euros a renovar el parc mòbil dels Bombers mitjançant l’adquisició d’un vehicle de rescat amb un autobraç extensible de 55 metres i dos autobombes pesades. En el segon cas es tracta d’un vehicle destinat a entorns forestals i un altre amb les característiques adequades per al seu ús en zona urbana.

La iniciativa per a renovar la flota ha partit del regidor delegat de Prevenció i Extinció d’Incendis, Juan Carlos Caballero, a través de dos mocions subscrites el passat 29 d’agost de 2024 i els contractes de subministrament entraran en vigor en 2025