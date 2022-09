Un total de 4.842 alumnes inicien aquests dies el curs escolar a Alaquàs en els diferents centres educatius. Un total de 74 xiquets i xiquetes van iniciar ahir dilluns 12 de setembre les classes a l’Escola Infantil Municipal l’Alqueria, 811 ho van fer al cicle d’infantil dels diferents centres educatius, 1.918 alumnes a primària, 1.549 als cicles de secundària, 280 en cicles formatius i 210 en batxillerat. La setmana que ve començaran els alumnes del Centre de Formació Municipal Francesc Ferrer Martí i a principis d’octubre ho faran els vora 1.000 alumnes del Centre de Persones Adultes Enric Valor d’Alaquàs que ara estan en procés de matrícula.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, i el Regidor de Cultura, Fran Evangelista, han visitat aquest matí l’Escola Infantil Municipal l’Alqueria i ha recordat la importància del dia de hui amb el qual “s’inicia una nova etapa plena d’oportunitats per a l’alumnat d’Alaquàs i també per al professorat i per a les famílies”. El primer edil ha insistit en el seu “compromís de continuar treballant per l’educació pública de qualitat per a totes les edats” i ha destacat la inversió que l’Ajuntament d’Alaquàs ha realitzat aquest estiu per tal de posar a punt tots els col·legis d’acord amb les necessitats plantejades per la comunitat educativa.