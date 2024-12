L’alcalde d’Almussafes presideix la primera reunió de l’Associació de Ciutats Espanyoles del Sector de l’Automoció i els Components 

L’esdeveniment ha tingut lloc els dies 3 i 4 de desembre a Àvila, amb la finalitat d’abordar les prioritats i estratègies del sector de l’automoció davant el repte de l’electrificació

Tant les administracions públiques com els agents socials i la patronal del sector de l’automoció i components han participat en les diverses reunions, després del primer esdeveniment organitzat a Almussafes l’any passat

“Estem treballant per a aportar solucions per al sector i la creació d’aquesta associació, una iniciativa impulsada per Almussafes, és fonamental”, exposa Toni González

La localitat castellana d’Àvila ha organitzat els dies 3 i 4 de desembre la primera reunió, després de la seua constitució oficial, de l’Associació de Ciutats Espanyoles del Sector de l’Automoció i Components, una iniciativa impulsada per l’Ajuntament d’Almussafes i que integra als municipis d’Ávila (seu de Nissan), Martorell (seu de Seat), Martos (seu de Valeo), Villamuriel de Cerrato (seu de Renault), Figueruelas (seu de Stellantis), Almussafes (seu de Ford), Pamplona (seu de Wolkswagen), Arévalo (indústria auxiliar de l’automoció) i Pedrola (seu de Stellantis). L’alcalde d’Almussafes, Toni González, presideix des de la seua creació aquesta associació, l’objectiu de la qual és impulsar un sector que genera 250.00 llocs de treball en la fabricació de components i 50.000 ocupacions directes en la fabricació de vehicles.

Representants de diverses administracions públiques, els sindicats UGT i CCOO, així com el sector privat, de mans de la patronal de la fabricació d’automòbils, ANFAC, i de la patronal de la fabricació de components, SERNAUTO, s’han reunit a Àvila amb el clar objectiu de “reivindicar amb una sola veu diverses actuacions per a assegurar el futur de la indústria de l’automoció davant el repte majúscul que suposa l’electrificació”, exposa l’alcalde d’Almussafes i president de l’Associació de Ciutats Espanyoles del Sector de l’Automoció i Components (ACEAC), Toni González.

La I Jornada Anual d’ACEAC, celebrada a Àvila els dies 3 i 4 de desembre, ha servit per a marcar les prioritats i estratègies del sector de l’automoció a través de les visions dels principals actors en el procés, des de “la cooperació i el treball conjunt entre les administracions públiques i el sector privat, sempre tenint en compte que l’electrificació de l’automòbil és el futur del sector. No hi ha marxa enrere i, a més de lluitar contra el canvi climàtic, no podem dependre de tercers països als qui importar el combustible. El nostre objectiu ara és avançar en l’electrificació i recuperar la major quantitat possible dels llocs de treballs destruïts”, explica Toni González.

En les diverses reunions de treball han estat presents la secretària d’Estat d’Indústria, Rebeca Torró, Jesús Manuel Sánchez, alcalde d’Àvila, José López Tafall, director general d’ANFAC, José Portilla, director general de SERNAUTO, Saturnina Moro, directora general de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Ocupació de la Junta de Castella-Lleó, així com representants dels nou municipis que integren l’associació, tots ells sota la presidència de Toni González.

“El balanç que fem de la I Jornada Anual d’ACEAC és molt positiu i seguim en la línia d’actuació que ens marcàrem en la primera reunió celebrada l’any passat a Almussafes, en la qual tots coincidim en la necessitat de constituir una associació que aborde l’interés i el potencial del sector i la seua importància socioeconòmica a les ciutats en les quals s’assenta, com és el cas d’Almussafes”, explica González.

Respecte a actuacions concretes, en les reunions organitzades s’han tractat les propostes presentades per ACEAC a l’avantprojecte de Llei d’Indústria i Autonomia Estratègica del Govern d’Espanya, amb la finalitat d’obtindre un major pes per als municipis que compten amb activitats relacionades amb l’automoció i components. La nostra finalitat última és ajudar als municipis en els quals s’assenten les empreses, poder ajudar a la viabilitat de les indústries i que puguen estabilitzar-se i créixer a futur.

“Així mateix, considere adequat el pla MOVES d’ajudes a la compra de vehicles elèctrics, atés que possibilita que aquestes s’atorguen a compte, encara que hem d’aprofundir en els plans de formació de treballadors en la zones amb forta implantació de la indústria de l’automoció i continuar amb l’expansió de la xarxa d’electrolineres, entre altres actuacions imprescindibles per al sector”, conclou Toni González.