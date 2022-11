En la reunió s’anava a donar explicació als dubtes creats per la construcció del palau de Justícia.

La comunitat educativa del col·legi Alborxí ha fet públic la seua preocupació per la construcció del futur Palacio de la Justícia i han manifestat que creuen que s’incompleixen les condicions de cessió del solar i alerten del perill, les molèsties i el desassossec que causaran les obres.

La seua preocupació l’han feta pública als mitjans de comunicació i també ho van manifestar en el ple de l’Ajuntament del passat 26 d’octubre de 2022 i van recordar que portaven temps esperant la convocatòria d’una reunió amb l’equip de govern per a tractar la problemàtica.

Finalment la reunió per a donar les explicacions oportunes es va convocar per a hui dijous dia 3 novembre.

Des del Partit Popular sol·licitem per escrit poder assistir a la reunió per a ser coneixedors tant de les inquietuds de la comunitat educativa del CEIP Alborxí com de les explicacions de l’equip de govern de la nostra ciutat.

La contestació de l’equip de govern ha sigut que el nostre grup polític no pot assistir a aquesta reunió, a l’ésser una reunió de treball.

Des del Partit Popular no entenem la postura de l’alcalde de la nostra ciutat de prohibir assistir a aquesta reunió, en la qual es tractarà la situació del manteniment i obres en el centre i saber

els aclariments que l’equip de govern donarà als dubtes que es tenen respecte a la construcció del Palau de la Justícia.

Aquesta prohibició fa plantejar-se que por tenen Compromís i PSOE en què els regidors de l’oposició siguem sabedors de la situació que preocupa la comunitat educativa del CEIP Alborxí.

Resulta indignant aquesta postura de l’equip de govern i a més s’atreveixen a dir-nos en la contestació a la nostra sol·licitud d’assistència a la reunió, que ells com a equip de govern no tindrien inconvenient al fet que assistim a una possible assemblea de l’Associació de Familiars del Alborxí.

Des del Partit Popular ja hem sol·licitat poder reunir-nos amb els representants de l’Associació de Familiars del CEIP Alborxí per a poder ser sabedors de la situació actual del centre i per ajudar en la mesura que siga possible.