L’alcalde de l’Eliana, intervé en una taula redona per a explicar el nou sistema de residus urbans

L’alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, va participar ahir en la IV Trobada Internacional de Sostenibilitat i Innovació en ciutats i territoris celebrat al Palau d’Exposició de València.

La jornada té com a objectiu donar a conéixer les solucions més innovadores en sostenibilitat i presentar iniciatives i projectes implementats per empreses, institucions nacionals i centres de recerca en matèria de mobilitat, tractament de residus, gestió de l’aigua, renaturalització o digitalització de les ciutats.

A la taula redona sobre Medi Ambient, Torrent ha exposat el nou sistema de residus urbans de l’Eliana i ha departit amb el director general de Qualitat i Educació Ambiental de la Generalitat Valenciana, Jorge Blanco, i representants d’empreses privades innovadores. En concret, ha oferit dades de l’efectivitat del sistema ‘porta a porta’ en la localitat, amb el qual ja s’han recollit 242 tones més en fraccions selectives i 352 tones menys de residu barrejat.

En aquest sentit, ha apuntat que és fonamental la col·laboració de tots els actors implicats: la selecció correcta en origen per part de la ciutadania, la prestació d’un servei de qualitat per part de l’Ajuntament i la realització d’un tractament adequat en els consorcis. “Solament així podrem aconseguir els objectius marcats per la normativa, evitar impostos per abocaments i, sobretot, evitar un immens cost mediambiental”, ha afirmat.