Michel Montaner vol recaptar “en primera persona” les opinions de la població sobre l’estat de la ciutat

“Jo pose les postres”. Amb aquest singular oferiment publicat en els seus perfils socials, l’alcalde de Xirivella es presta a acudir a les cases del veïnat per a compartir entorn d’una taula idees i opinions sobre el municipi. “Tinc molt aprés que la millor manera de prendre-li el pols al poble és trepitjar el carrer i entaular un diàleg pròxim amb la població, sense temes prohibits i sense amagar-me de res”, assegura l’edil.

Montaner, que en les eleccions de l’any pròxim aspira al seu tercer mandat consecutiu, adjunta en la seua publicació en xarxes un número de telèfon i un correu per a concertar els sopars. “En realitat no espere grans afalacs ni taules assortides, soc més aviat de sopars frugals”, aclareix el munícipe. “El que jo vull és que la gent em parle a la seua casa amb total confiança, escoltar i explicar les coses en primera persona perquè detecte que la gestió municipal no sempre arriba amb claredat a les llars”, afig. Montaner i el seu equip aprofitaran els assumptes tractats amb el veïnat per a fixar prioritats en el programa de govern.