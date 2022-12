Ribó continua la ronda de contactes, ara amb el sector dels supermercats

L’alcalde, Joan Ribó, acompanyat de la regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, ha traslladat al sector dels supermercats i l’alimentació la proposta per desenvolupar un estudi per avaluar la setmana laboral de quatre dies, que la ciutat gaudirà el pròxim mes d’abril per la concentració de les festes de Pasqua i la declaració del 24 d’abril com a festa local de València. Així, Ribó ha demanat al director de l’Associació de Supermercats de la Comunitat Valenciana (ASUCOVA), Pedro Reig, i la representant social de Mercadona, Andrea Gómez, que se sumen per “estudiar les conseqüències d’esta experiència pilot, com les estudiarem nosaltres en matèria de mobilitat, en el tema energètic, en contaminació i en tots els temes, en general”.



Ribó ha assegurat en acabar la reunió que “hem continuat les reunions que havíem encetat amb la patronal i els sindicats per a parlar de la proposta que fem, de la proposta d’estudi, d’innovació, que tots els dilluns del mes d’abril siguen festius i que, per tant, que la jornada de treball siga de quatre dies”.

L’alcalde ha assegurat que “ens importa molt saber l’opinió de tot el món de la distribució alimentària perquè pensem que és un servici bàsic i, d’alguna manera, ens han estat informant que, per ells, en principi, sembla que no hi ha problemes”.

Per la seua banda, el director de l’Associació de Supermercats de la Comunitat Valenciana, Pedro Reig, ha assenyalat que “nosaltres trobem que no comportarà un gran perjuí per poder adaptar-nos tot i que el sector del comerç i de l’alimentació és un sector essencial i necessita tindre uns dies obert al públic per donar servici i abastir la població, i més si tenim en compte determinades èpoques i zones turístiques”. Tot i això, Reig ha explicat que “els dies que haja d’estar tancat, nosaltres farem igual que tots els anys. Ens adaptarem a nivell logístic”. El responsable dels supermercats valencians ha explicat que “no entrem a valorar la conveniència de la mesura però sí pensem que traslladar els festius a dilluns és una bona acció per ordenar millor la setmana”.

La trobada és la continuació de les reunions que l’alcalde ha mantingut ja amb empresaris, sindicats i representants de la Cambra de Comerç.