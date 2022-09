L’alcalde, Joan Ribó, s’ha reunit hui amb els sindicats UGT-PV i CSIF-CV per informar-los de la proposta de declarar festiu local de la ciutat de València un dilluns del mes d’abril de 2023 amb l’objectiu d’analitzar les repercussions econòmiques i socials de tindre quatre setmanes seguides de només quatre dies laborables. La reunió, a la qual també ha assistit el regidor de Comerç, Carlos Galiana, és la continuació de la trobada que l’alcalde va mantindre fa uns dies amb representants dels empresaris i de la Cambra de Comerç. L’alcalde ha reiterat que “València vol avançar-se a les distintes situacions que ja estan apareixent en diverses ciutats d’Europa”.

Joan Ribó ha afirmat que es tracta “d’un projecte d’assaig que tenim en el mes d’abril de l’any que ve de tindre un mes de quatre dies de treball a la setmana. Jo insistisc. És una qüestió d’experimentació. El mes d’abril de l’any que ve ens brinda l’oportunitat de tindre quatre dies de treball setmanals, a banda dels aspectes que al seu dia hauran de negociar patronal i sindicats, que no és el nostre objecte. València vol avançar-se a les distintes situacions que estan apareixent en diverses ciutats d’Europa”.

L’alcalde s’ha preguntat “què ens interessa conéixer? Ens interessa conéixer com reaccionarà la restauració, com reaccionarà el turisme, com reaccionarà el transport públic i privat, ens interessa saber quins índexs de contaminació anem a tindre, ens interessa saber com variaran els consums energètics”. L’objectiu, en paraules de Ribó, és “tot un conjunt de mesures que s’analitzaran en Las Naves, que és el centre que tenim d’innovació i d’investigació sobre eixe tema”.

Per la seua banda, el secretari general de la UGT-PV, Ismael Sáez, ha agraït a l’alcalde “que ens haja convocat per explicar-nos esta proposta, este experiment. Em sembla que és un projecte que no comporta cap perill i que donarà oportunitats per conéixer quin impacte té especialment, com deia l’alcalde, en relació al medi ambient, amb la mobilitat, i l’impacte que pot tindre en relació amb el turisme i d’altres sectors”.

Sáez ha assegurat que “l’alcalde és absolutament respectuós, com no podia ser de cap altra manera, amb la negociació col·lectiva perquè jo crec que açò de la jornada i del seu possible repartiment ha d’enfocar-se des del punt de vista del seu repartiment i no em vull estendre amb este tema perquè seria molt llarg”. El responsable de la UGT ha conclòs que “tot el que siga experimentar sense que eixe experiment comporte riscos enormes, nosaltres ho aplaudim i ens sembla bé i qualsevol crítica sobre este assumpte em sembla desmesurada perquè no veig quina és la transcendència de traslladar un festiu que enguany cau en diumenge, com és el 22 de gener, a un cap de setmana d’abril. Està bé. És una oportunitat que ens ofereix el destí”.

Per la seua banda, el vicepresident autonòmic i president en funcions del CSIF-CV, Rafael Cantó, ha explicat que “ens sembla molt bé que es faça un estudi i que s’hi veja el que pensa la ciutadania i el que pensen els companys treballadors de la proposta d’este mes pilot. Nosaltres com a agents socials el que volem vore són les distintes reivindicacions que comporta com jornades, torns, reducció horària i retribucions”.

L’alcalde es reunirà en els pròxims dies amb altres agents socials i amb sectors implicats.