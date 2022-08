Compromís per Paiporta denuncia l’autorització per part de l’alcaldessa de nous dies de bous al carrer a final de setembre i principi d’octubre, sense informar a Compromís, soci majoritari al govern.

El portaveu i candidat de Compromís, Pep Val, denuncia l’autorització dels nous festejos de bous al carrer al municipi per part de l’Alcaldessa, “una vegada més ha pres la decisió sense comptar amb la junta de govern. Torna a demostrar una actitud autoritària amb un “decretazo” en plenes festes populars de Paiporta.”

En la mateixa línia, Val demanarà explicacions a Maribel Albalat davant el menyspreu realitzat a la resta del equip de govern: “Estem vivint un estiu negre en les festes dels bous, amb 7 morts i 381 ferits al nostre territori, però Albalat continua amb la seua línia d’autoritzar-los al nostre poble sense consultar a la resta del equip de govern i botant-se els acords previs”.

Els ecovalencianistes han lamentat la decisió per part del PSPV-PSOE local, segons han explicat aquesta decisió és “comprar el discurs i el ideari polític que ha defensat la dreta, i que a més fa bandera d’ell”.

Finalment, Compromís demana a l’alcaldessa que es suspenga l’autorització per la realització dels bous al carrer davant les darreres morts que han succeït durant aquest estiu. Compromís ha afirmat que l’alcaldessa “encara esta a temps de parar aquesta decessió unilateral”. Per a Val, Albalat “hauria d’agafar l’exemple d’altres poblacions com Tavernes de la Valldigna, on recentment s’ha denegat el permis en un govern de coalició de Compromís amb el PSPV-PSOE”