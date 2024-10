L’alcaldessa de València, pregonera de la Gran Entrada Mora i Cristiana en el 20 aniversari de la festa, convida la ciutadania a participar-hi

María José Catalá ha pronunciat esta vesprada el pregó de la celebració, en un acte celebrat al Saló de Cristall de l’Ajuntament

L’alcaldessa ha destacat el caràcter “ple de simbolisme i passió al qual ens convoca la Gran entrada Mora i Cristiana de la ciutat de València”

L’entrada començarà les 17.00 hores del 9 d’Octubre des del carrer del General Tovar, en un recorregut que arribarà fins a la plaça de l’Ajuntament

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha pronunciat esta vesprada el pregó solemne de la Gran entrada Mora i Cristiana de la ciutat de València, l’any en el qual la celebració complix el vinté aniversari. El Saló de Cristall de l’Ajuntament ha acollit l’acte formal, en el qual han participat el president de la Federació de Moros i Cristians de València, FeVaMIC, José Luis Llorens, la padrina de la Festa, Laura Mengó; el capitá cristià, Carlos Vicente Adrián, de la comparsa “Cavallers del Tossal-Aragonesos”; i el representant de la Capitania Mora, que enguany recau en la comparsa “Moros de Balansiya”, Luis Lázaro; així com presidents, capitans i padrines d’anys anteriors.

També ha assistit a l’acte el vicepresident de la federació, Juanjo García, que és, de fet, l’autor del cartell anunciador d’enguany.

Davant tots ells, l’alcaldessa Catalá ha destacat “el caràcter ple de simbolisme i passió al qual ens convida i ens convoca la Gran entrada Mora i Cristiana de la ciutat de València”, i ha convidat la ciutadania i visitants a gaudir d’esta convocatòria, que começarà el pròxim 9 d’Octubre a les 17.00 hores. La XX Entrada de Moros i Cristians de la Ciutat de València partirà des del carrer del General Tovar, en un itirnerario que recorrerà els carrers de la Pau, Poeta Querol i Barques fins a arribar a la plaça de l’Ajuntament-Marqués de Sotelo. Una hora abans del començament de l’Entrada, a les 16.00 hores, es realitzarà la Baixada de Glòria des de la plaça de l’Ajuntament cap al punt d’inici del recorregut.

Una festa “que és tradició, història, convivència i respecte”

En la seua intervenció, l’alcaldessa ha evocat el moment, 20 anys arrere, en el qual “Juan Parera ‘el Moro’, amb la complicitat d’un altre bon amic de València, de les seues festes i tradicions, Félix Crespo, van donar forma a un somni que s’havia anat forjant altres dos dècades arrere”. “Era el somni de passar d’aquelles famoses ‘conquestes de la Gran Via’, que Juan ‘El Moro’ va impulsar a la fi dels 70, a la ‘conquesta de València”, ha recordat. I ha destacat que dos dècades després, l’Ajuntament “obri a aquell somni el Saló de Cristall, que és hui quarter general de filaes i comparses, i refugi de la grandesa i l’orgull de ser valencians, d’un poble orgullós de la seua història, de la seua cultura i de les seues tradicions”.

L’alcaldessa ha destacat la consolidació d’esta festa, “que és tradició, història, convivència i respecte, i que forma part de la nostra idiosincràsia”. I ha subratllat el caràcter de València, “una ciutat dos vegades mil·lenària, modelada per diferents cultures i civilitzacions que ens han llegat un valuós patrimoni cultural i històric que hem de cuidar i protegir”. Per això, Catalá ha felicitat les persones que han col·laborat perquè esta festa s’haja consolidat a la ciutat en els últims 20 anys, “que han fet possible que continue viva, brillant i creixent amb força sense perdre l’autenticitat, i que ocupe un lloc important en el cor de la ciutat”. Finalment, l’alcaldessa ha recordat que este 2024 també es complixen 15 anys des que l’Ajuntament va restaurar la Torrassa de Sant Jaume, que és, des de llavors, la seu de la Federació.