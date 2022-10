L’Alcúdia acull del 4 al 6 de novembre la tradicional FIRA GASTRONÒMICA amb el Kaki de La Ribera com a producte de referència

Més de quaranta expositores de productes, un mercat d’artesania i una fira d’atraccions coparan el calendari festiu el proper cap de setmana, del 4 al 6 de novembre, en un esdeveniment de caracter lúdic i comercial que té al Kaki com a principal protagonista. Després d’anys d’incertesa, motivada per la pandèmia de la COVID-19, la qual va obligar a anul·lar durant dos anys consecutius tots i cadascun dels actes d’esta fira amb més de vint-i-cinc anys d’existència, els promotors han tornat a convocar als responsables de vins, caves, licors, formatges i embotits de més renom de la Comunitat Valenciana per a entonar un cant al bon menjar i millor beure.

Al llarg d’un passeig totalment habilitat i condicionat per a l’ocasió, el públic podrà gaudir de degustacions, cates i presentacions de productes a un preu simbòlic. Amb un tiquet de 7 euros, es podrà accedir a cinc degustacions i a un got de cristall, amb què es podran tastar els vins, licors i vermuts valencians més coneguts.

El Consell Regulador de la Denominació d’Origen “Kaki Ribera del Xúquer”, es presentarà de nou, a través de la mateixa cooperativa Agrícola Nuestra señora de L’Oreto, amb el seu producte diferenciat, el kaki “roig brillant”, varietat obtesa l’any 1998 i reconeguda amb una indicació geogràfica protegida per la Unió Europea l’any 2001.

Una de les novetats d’esta nova edició ha estat el canvi de data, ja que en lloc del pont del 9 d’ocutbre, els organitzadors han optat per retardar la celebració de la fira al primer cap de setmana del mes de novembre, la qual cosa no significa que en properes edicions no es torne al format habitual.

La Fira Gastronòmica de L’Alcúdia ha flectat una línia discrecional de bus, el conegut com a “Kakibus”, per a portar gent d’altres localitats a passejar per la fira amb visites de mitja jornada, matí o vesprada. També n’hi haurà una zona de tapes i un escenari per a actuacions de música ambiental.