L’Alcúdia es prepara per a la XXVIII Fira Gastronòmica 

La ciutat riberenca acull, del 4 al 6 d’octubre, una de les millors cites lúdiques i festives de la tardor

La Fira Gastronòmica de l’Alcúdia torna amb força este cap de setmana, del 4 al 6 d’octubre, per a celebrar la seua XXVIII edició.

Este esdeveniment, que s’ha convertit en un referent de la gastronomia valenciana, reunirà més de 30 expositors de productes autòctons, un mercat d’artesania i una fira d’atraccions, oferint una experiència única per a tots els visitants.

A la Fira Gastronòmica de l’Alcúdia tornaran a destacar els ingredients de proximitat i els productes elaborats de manera artesanal. Durant tres dies, es podran degustar vins, formatges, licors, embotits i molts altres productes de qualitat en el que s’ha consolidat com una cita ineludible per als amants de la gastronomia.

A més de l’oferta gastronòmica, la Fira de l’Alcúdia també oferirà una àmplia varietat d’activitats per a tota la família. Els més menuts podran gaudir de tallers de cuina, jocs tradicionals i una zona d’atraccions, mentre que els adults podran participar en tasts de vins i cerveses, així com en concursos de cuina. També hi haurà actuacions musicals en directe i espectacles que animaran l’ambient festiu i familiar durant tot el cap de setmana.

La fira estarà oberta al públic des de les 10.00 fins a les 14.00 hores i de les 17.00 fins a les 22.00 hores. L’esdeveniment tindrà lloc al recinte firal de l’Alcúdia, situat al centre del municipi, facilitant l’accés tant per als residents com per als visitants de fora de la localitat. Com sempre, l’entrada serà gratuïta.

L’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, ha destacat la importància d’este esdeveniment per a la promoció dels productes locals i la dinamització econòmica del municipi i, per extensió, de la comarca: “La Fira Gastronòmica de l’Alcúdia és una oportunitat única per a posar en valor la riquesa i la diversitat de la nostra gastronomia. A més, és un punt de trobada per a productors, cuiners i amants de la bona cuina, que poden compartir experiències i coneixements en un ambient festiu i acollidor”.

L’edició d’enguany espera superar les xifres de participació de les edicions anteriors, amb una afluència prevista de més de 20.000 visitants al llarg dels tres dies de fira.