L’Ajuntament de l’Alcúdia llança una campanya per prevenir la violència de gènere en les Festes Majors d’enguany, que comencen el dijous 1 de setembre.

L’Ajuntament de l’Alcúdia, a través de les regidories d’Igualtat i Comunicació, llança la campanya “No estem a soles” amb el propòsit de visibilitzar la gravetat, diversitat i l’impacte de la violència de gènere, així com expressar el seu desig d’aconseguir que les festes siguen uns espais segurs.

La campanya consta de diferents recursos i informació útil per a la detecció i prevenció de la violència de gènere. Joves estudiants que participen al programa “L’Alcúdia Et Beca”, que els ofereix pràctiques remunerades a l’ajuntament, han participat en l’elaboració i edició d’un vídeo per a prevenir les conductes de risc de la violència de gènere, o en cas que succeïsquen, saber com actuar. El vídeo s’ha donat a conèixer hui a través de les xarxes socials Facebook i Instagram.

L’Ajuntament, a través del Gup Lara de policies, instal·larà un Punt Violeta durant les Festes Majors, a la Plaça Tirant lo Blanc. El seu objectiu principal és la informació, sensibilització i prevenció de comportaments sexistes, així com la seguretat i l’acompanyament de les víctimes en cas que ho necessiten.

En estos punts es comptarà amb un fullet imprés visible d’un protocol d’actuació que pretén ser un instrument pràctic i ajustat als mitjans disponibles d’aquest ajuntament de manera que la derivació, el tractament i el seguiment amb en una atenció més personalitzada segons les necessitats de la víctima.