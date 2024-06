El taller forma part del projecte Escola d’Emprenedors Sostenibles, patrocinat per l’Ajuntament de Massanassa

Per a fomentar la participació, l’experimentació i el descobriment de la realitat professional a través d’un model econòmic sostenible.

L’alumnat de l’assignatura Taller d’economia, de 3r ESO de l’IES Massanassa, ha participat durant l’any escolar en el projecte Escola d’Emprenedors Sostenibles. Un programa educatiu patrocinat per l’Ajuntament de Massanassa.

Les i els 10 alumnes participants han aprés i seguit els passos necessaris per a posar en marxa una empresa. Sota el model de cooperativa, mitjançant el treball col·laboratiu a l’aula. En el procés, s’ha fomentat la participació i l’experimentació, descobrint la realitat professional.

Els objectius d’este projecte d’innovació educativa han sigut múltiples: desenvolupar les capacitats emprenedores, la creativitat, aprendre a treballar en equip i a cooperar, entre altres. En les sessions de treball, els jóvens han descobert la importància de la planificació. De l’esforç, de la presa de decisions i a posar en marxa estratègies de comunicació. Tot això des d’una perspectiva d’empresa sostenible, tenint en compte el medi ambient.

Cada participant ha descobert i desenvolupat les seues habilitats i els seus talents i ha sigut protagonista del desenvolupament d’un pla d’empresa. Treballant les diferents àrees i tasques. Des de la comunicació, l’elecció del nom de l’empresa, del logotip i la imatge corporativa, disseny, RRSS i WEB. Elecció i diagnòstic dels productes que han fabricat, així com l’estudi dels costos i comptabilitat.

La realització de productes s’ha completat amb el disseny de la seua “botiga” i la participació. Primer en la Fira Educativa que va tindre lloc a Massanassa, i més tard, a final de curs i al costat d’altres cooperatives, en la XI Trobada d’Escoles d’Emprenedors Sostenibles. On han venut els productes realitzats. A la trobada, van assistir l’alcalde de Massanassa, Paco Comes i la regidora d’Educació, María José Vázquez.

D’esta manera, l’Ajuntament de Massanassa posa a la disposició de l’institut i de l’alumnat un recurs que els ajuda a visualitzar opcions en el seu futur professional, com a possible empresari/ària o com a treballador/a, formant part d’un equip, ajudant a millorar l’entorn local, social i ambiental i impulsant un model econòmic sostenible.