L’institut públic IES La Marxadella de Torrent ha obtingut un gran èxit en la Fase Autonòmica de la XIX Olimpíada de Biologia celebrada al Campus de Burjassot el passat 18 de febrer.

Dels sis participants presentats i que cursen 2n de Batxiller, tres han resultat guanyadors: Mengna Zhou, en primera posició, Hanan Ettoukoki Benhaddou en tercera, i Ismael Rodrigo en setena. Així, Mengna i Hanan passaran a la Fase Nacional, que se celebrarà a Oviedo, i rebran una ajuda per a l’estudi de 1000€ si es matriculen en el primer curs d’un Grau de la UV.



Cal destacar que el bon resultat collit per l’alumnat de l’IES La Marxadella és fruit del treball conjunt entre estudiants, docents i famílies, que han fet possible aquesta reeixida participació en l’avantsala de la Fase Nacional, on els representants del centre torrentino buscaran fer-se amb la victòria davant rivals provinents de tot el territori espanyol.

