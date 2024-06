La Regidoria de Sanitat i Salut Pública, a través del Servei de Drogodependències i altres conductes addictives, ha posat en marxa una campanya dirigida a l’alumnat que cursa l’ESO a l’IES l’Om, col·legi Sant Cristòfor Màrtir i La Nostra Escola Comarcal

Per informar-los sobre els riscos i les conseqüències que deriven en la salut amb el consum de cigarretes electròniques i pipes d’aigua.

Malauradament, en els últims anys s’ha observat un increment notable del consum entre joves i adolescents, i a més, en edats cada vegada més primerenques. Vapejar està de moda entre aquest sector de la població, que no és conscient de la seua nocivitat.

Tal i com ha assenyalat la regidora de les àrees de Sanitat i Salut Pública, Raquel Hervás, «Esta situació ens resulta molt preocupant degut als efectes tan perjudicials sobre la salut. Els riscos estan sent minimitzats i resulten desconeguts per als consumidors, entre els quals està molt present este sector de la població tan vulnerable».