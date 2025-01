L’alumnat del CEIP Vil·la Romana de Catarroja torna al centre després de la riuada

Aquest dimarts, els 121 alumnes de 4t, 5t i 6t de Primària del CEIP Vil·la Romana de Catarroja han représ les classes al seu centre educatiu, després que la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació haja dut a terme les primeres reparacions necessàries per a la reobertura parcial de l’edifici.

Reubicació temporal

El CEIP Vil·la Romana va patir greus danys a causa de les inundacions del passat mes d’octubre. Com a mesura temporal, els alumnes van ser reubicats a principis de desembre en dos centres del municipi:

Els alumnes d’ Educació Infantil i 1r de Primària al CEIP Bertomeu Llorens i Royo .

al . Els alumnes de 2n a 6t de Primària i UECO al CEIP Jaume I El Conqueridor.

Reobertura parcial del centre

La tornada al CEIP Vil·la Romana ha permés que els 48 alumnes de 4t, 47 alumnes de 5t i 26 alumnes de 6t tornen a utilitzar les instal·lacions, amb excepció de la planta baixa, on continuen les labors d’adequació.

La Conselleria d’Educació ha habilitat la planta primera de l’edifici de Primària i ha adaptat els accessos al centre per a garantir la seguretat. Entre les actuacions realitzades destaquen:

La creació d’un recorregut segur a les aules, separat físicament de les zones de treball.

Substitució de les reixetes de les canaletes de recollida d’aigua en el pati de Primària.

Reparació de les arquetes danyades i neteja dels escocells del pati, ara recoberts de grava per a garantir la seguretat.

Continuïtat de les reparacions

Les intervencions continuen per a restablir completament el servei del centre, incloent:

La rehabilitació i adequació de la planta baixa.

La reparació de les comunicacions internes del centre.

Agraïments de la Conselleria

La Conselleria d’Educació ha expressat el seu agraïment a la comunitat educativa per la seua col·laboració en aquesta situació excepcional. Han destacat la bona predisposició de famílies, alumnat, docents i del personal dels centres que han acollit temporalment els estudiants.

Aquest esforç conjunt ha permés avançar en la recuperació d’un dels centres més afectats per la riuada, amb el compromís de restablir al més prompte possible la normalitat per a tota la comunitat educativa.