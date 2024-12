L’alumne del col·legi Trullás David Pérez gana el Concurs de Postals de Nadal de Benifaió amb un homenatge als voluntaris després de la DANA

La imatge representa als tres Reis Mags com tres solidaris voluntaris

L’Ajuntament durà a terme el pròxim 14 de desembre l’encesa oficial dels llums de Nadal

L’Ajuntament de Benifaió durà a terme dissabte que veu 14 de desembre als 19:00 h el tret d’eixida a Nadal 2024 amb l’acte de l’encesa oficial dels llums de Nadal.

L’alumne guanyador del concurs escolar de les targetes de Nadal, David Pérez Fayos de 1r de Primària del Col·legi Trullás de Benifaió, serà l’encarregat aquest any de pitjar el botó que oferirà dones d’eixe mateix instant la imatge de llum i color en la Plaça Major del municipi.

Un esdeveniment que estarà presidit per l’alcaldessa Marta Ortiz i els membres de la Corporació Municipal.

David Pérez tindrà enguany aquest honor després d’obtindre el seu dibuix el major nom de vots en el Concurs escolar de Postals de Nadal que cada any organitza l’Ajuntament de Benifaió. Una original imatge que representa als tres Reis Mags com tres laboriosos voluntaris amb utensilis per a ajudar en les tasques de neteja en els municipis afectats per la DANA. (imatge adjunta nota de premsa).

Després de l’encesa oficial per part de l’alumne guanyador, el Grup de Gimnàstica de Manteniment del municipi durà a terme diverses actuacions esportives amb exhibicions de llums i música de Nadal en la mateixa Plaça Major. L’esdeveniment conclourà amb la interpretació de diverses nadales a través de les veus de l’Associació d’Artistes locals de Benifaió. L’acte tindrà a més un caràcter solidari amb el rècord a les víctimes i persones afectades per la DANA.