La sala cívica de l’Antic Mercat de Torrent acull des d’aquesta vesprada fins dissabte que ve el secret millor guardat de la Reina de la Trobada 2022: el vestit que lluirà diumenge que ve de Resurrecció.

La vestimenta que lluirà Lliri blanc Guimerá Palop, de la Germanor del Prendiment de Jesús, en la Trobada Gloriosa ha sigut confeccionada pel dissenyador Emiliano Belda, i evoca als vestits de l’època la Germana de Foix, que és la figura que va inspirar el sorgiment de la Reina de la Trobada. Així mateix, aquesta idea es funde amb influències de la Setmana Santa dels últims anys, de manera que posseeix trets tant del passat com de l’actualitat.

Així, el blanc és el protagonista d’aquesta confecció, que es complementa amb una sèrie de detalls personals que els familiars, amics i patges de Lliri blanc, li han regalat o prestat. És el cas de la capa, la qual va pertànyer a la seua tia Ocell María Palop, qui va ser Reina de la Trobada l’any 2001. Aquesta peça, de color granat i al voltant de 5 metres de longitud, serà portada per fins a quinze patges pel descens del carrer del Convent, recorregut en el qual serà acompanyada per les cambreres Teresa Martí i Inés Palop. D’igual manera, la corona que lluirà Lliri blanc, també va pertànyer a la seua tia Ocell María, per la qual cosa per a ella té un significat molt especial.

L’exposició del vestit pot visitar-se durant aquests dies en l’Antic Mercat en el següent horari:

Dimecres: 17:30h a 21h

Dijous: de 10 a 13.30 hores i de 17.30 a 21 hores.

Divendres: de 10 h a 13.30 hores i de 17.30 a 20 hores.

Dissabte: de 10 a 13 hores.

