Els valencians poden redescobrir l’artista a través de l’exposició duta a terme per l’Ajuntament al Museu Benlliure per a celebrar el 160 aniversari del seu naixement a València i els 75 anys de la seua mort

L’Ajuntament ha restaurat, a través de diverses labors de neteja, la tomba de Mariano Benlliure, situada al cementeri del Cabanyal, segons ha explicat la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello a les portes de la celebració del dia de Tots Sants. “Es tracta d’una acció més de totes les que estem realitzant des de l’Ajuntament de València per a celebrar l’Any Benlliure”, ha incidit la regidora. La intervenció ha sigut realitzada per la restauradora Inés Ayala Rodríguez, i ha comptat amb una inversió d’1.433,85 euros.

Glòria Tello ha manifestat que “els treballs han quedat molt bé i són molt vistosos i, a més, han tingut un preu molt econòmic per a les arques municipals. Moltes vegades no cal fer grans gastos; simplement mostrant interés per dignificar la figura dels nostres valencians i valencianes il·lustres, podem aconseguir resultats molt positius i reivindicar el llegat que ens han deixat a tots i totes com a societat”.

Després de la defunció de l’escultor el 9 de novembre de 1947, tal com havia disposat, les seues restes mortals van ser traslladades a València, des de Madrid, per a ser depositades en la tomba dels seus pares, dissenyada per ell mateix anys arrere.

L’any 1913 el mestre va fer construir un panteó, sobri i senzill, on reposen les restes dels seus pares, que es va dur a terme davall la direcció de l’arquitecte Javier Goerlich, parent i amic de Mariano Benlliure.

Sobre un bloc de pedra hi ha els bustos, en bronze, del matrimoni Benlliure, que l’artista va tindre la idea de fer-los units, simbolitzant la unió del matrimoni. L’obra es troba al cementeri del Cabanyal.

D’altra banda, els valencians poden redescobrir l’artista a través de l’exposició duta a terme per l’Ajuntament al Museu Benlliure per a celebrar el 160 aniversari del seu naixement a València i els 75 anys de la seua mort. Hi ha visites guiades gratuïtes, individuals i per a col·lectius, dimarts, dissabtes i diumenges, prèvia reserva al telèfon 963919103.

El projecte està comissariat per Lucrecia Enseñat Benlliure, directora de la Fundació Mariano Benlliure i especialista en l’obra de l’escultor, i compta per al catàleg amb la col·laboració de Victoria E. Bonet Solves.

Imatge per a l’Any benlliure

A més, la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals ha dissenyat una imatge per a l’Any Benlliure, que acompanya totes les activitats relacionades amb esta celebració. El dibuix està realitzat pel dissenyador Dani Nebot.

Restauració del monument al Marqués de Campo

Des del mes de setembre s’està duent a terme la restauració del monument al Marqués de Campo, situat a la plaça de Cánovas del Castillo. Es tracta “d’un dels conjunts monumentals més ambiciosos de l’escultor”, tal com ha apuntat la regidora Glòria Tello, realitzat entre 1885 i 1911. Està dedicat a José Campo Pérez (València 1814-Madrid 1889), qui va ser alcalde de València i un dels principals impulsors de les reformes urbanes. El monument va ser emplaçat en un primer moment davant de la casa consistorial, a l’aleshores anomenada plaça d’Emilio Castelar, fins que en 1933 es va traslladar a la seua ubicació actual.

Una de les figures del monument, l’al·legoria de la Marina, va obtenir la medalla d’or en la Exposició Internacional de Munic de 1894.