Serà un dels primers actes públics de Monsenyor Benavent després de prendre recentment possessió de la diòcesi valenciana

El nou Arquebisbe de València, Enrique Benavent, beneirà dilluns que ve 19 de desembre a partir de les 19.30 hores el Betlem napolità que l’Ateneu Mercantil de València ha instal·lat en el Saló Stolz, en la tercera planta de l’edifici. Aquest serà un dels primers actes públics de Monsenyor Enrique Benavent, que el passat 10 de desembre va prendre possessió del seu càrrec al capdavant de la diòcesi valenciana. Acompanyarà a l’arquebisbe en aquest acte el Vicari General de la diòcesi, Vicente Fontestad, que seran rebuts per part de la presidenta de l’Ateneu Mercantil de València, Carmen de Rosa, al costat de la junta directiva de la institució cultural.

L’Ateneu, fent-se eco d’una cosa tan esperada com el reconeixement de la figura del Betlem com patrimoni immaterial de la humanitat, ha volgut estar al costat d’aquesta tradició instaurada a Espanya per Carlos lll quan accedeix al tron, sent abans Rei de Nàpols. El Betlem des dels seus començaments en el SXIII amb Sant Francesc d’Assís en la cova del Greccio, a Itàlia, s’ha convertit en la màxima expressió del Nadal cristià.

El Betlem napolità de l’Ateneu s’ha realitzat al llarg d’un any per la restauradora Carmen Pérez i la belenista Blanca Fitera i s’ha materialitzat en un Betlem d’estètica orientalista on coexisteixen les construccions i les figures en total harmonia.

A través d’una realització absolutament artesanal de cadascun dels seus elements (els edificis són únics, tallats i pintats a mà, i les figures, pintades i vestides cadascuna amb un abillament diferent), han aconseguit presentar un pesebre viu, alegre, ple de detalls, representant múltiples artesanies i formes de vida de la ciutat de Betlem, convertint-lo així en atractiu tant per a xiquets com per a adults. La perdurabilitat d’aquesta tradició cristiana dins de la celebració nadalenca constitueix el seu element més rellevant i totalment compatible amb els adorns propis d’aquesta època. L’exposició del Betlem napolità estarà oberta gratuïtament al públic del 20 de desembre al 8 de gener de 2023. Tots els dies de 10.00 a 20.00 hores.