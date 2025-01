L’Arribada dels Reis Mags a la Marina i l’Adoració prenen protagonisme a la Cavalcada 2025

La Cavalcada de Reis 2025 a València presenta importants novetats, amb l’objectiu de millorar l’experiència per a xiquets i famílies, així com rendir homenatge a les zones afectades per la DANA del passat octubre.

Arribada a la Marina i nova Adoració

Per primera vegada, Ses Majestats desembarcaran a la Plaça de l’Aigua de la Marina de València, una ubicació dissenyada per permetre que més xiquets gaudisquen de l’espectacle portuari. L’arribada està prevista a les 16.30 hores, on els Reis Mags oferiran unes paraules abans de desplaçar-se al Palau de l’Exposició per a l’inici oficial de la Cavalcada a les 17.30 hores.

Enguany, l’escena de l’Adoració al Jesuset es trasllada a una tarima elevada davant la façana de l’Ajuntament, garantint una millor visibilitat. Aquest moment culminarà amb música i focs artificials de la mà de Pirotècnia Valenciana.

Un esdeveniment inclusiu i solidari

La Cavalcada d’enguany compta amb més de 1.200 participants, incloent-hi 200 músics, 150 ballarins i 200 patges. Les bandes de música de Castellar-l’Oliveral i La Torre, provinents de zones afectades per la DANA, tindran un paper destacat al llarg del recorregut.

Durant l’esdeveniment, es llançaran quatre tones de caramels sense gluten, i es distribuiran 2.500 cadires al llarg del recorregut (al preu de 4 euros cadascuna). A més, hi haurà dos espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda: un a la Porta de la Mar i un altre a la plaça de l’Ajuntament.

Recorregut de la Cavalcada

El recorregut oficial començarà al Palau de l’Exposició, passarà pel Pont dels Flors, Navarro Reverter, Porta de la Mar, General Palanca, General Tovar, la Pau, plaça de la Reina, Sant Vicent Màrtir, i culminarà a la plaça de l’Ajuntament.

La desfilada inclourà una ostentació amb caràcter bíblic i litúrgic:

Herodes amb soldats romans.

Pastors cantant nadales.

L’Estrela d’Orient, que guiarà els Reis Mags.

Els xiquets podran lliurar les seues cartes als patges reials durant el recorregut. La Cavalcada també comptarà amb carrosses icòniques, com les del València CF, Llevant UD, EMT València, À Punt, i les de les Falleres Majors de València i les seues Corts d’Honor.

Un final màgic

Després de l’adoració, Ses Majestats utilitzaran la cistella d’un camió de bombers per pujar al balcó de l’Ajuntament, des d’on s’adreçaran als xiquets valencians. Finalment, al Saló de Cristall, rebran personalment els més menuts a partir de les 21.00 hores, oferint-los animals de peluix com a record.

Seguiment en línia i audiovisual

El públic podrà seguir l’esdeveniment en directe a través de les xarxes socials municipals i de dues pantalles gegants situades a la façana del consistori. També hi haurà una retransmissió en senyal pool per als mitjans de comunicació.

Amb aquesta edició, l’Ajuntament de València pretén oferir una Cavalcada més inclusiva, solidària i espectacular que mai.