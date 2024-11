L’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer de Catarroja continua recaptant fons per a la reconstrucció del seu centre 

L’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i altres demències de Catarroja va perdre els seus dos locals amb el pas de la DANA.

Les persones que atén el centre continuen a casa, la gran majoria sense poder eixir, amb les famílies fent-se càrrec.

Des de l’Associació han intentat reallotjar alguns usuaris i usuàries en altres centres, però s’han trobat amb les barreres de Conselleria. De moment, l’única ajuda que han pogut demanar és del Ministeri, i estan a l’espera de l’avanç del tràmit.

Davant aquesta situació, les treballadores de l’AFAC han començat a fer visites presencials per ajudar les persones amb alzheimer i altres demències a restablir la seua rutina. Des del centre assenyalen la bona alimentació i descans com a base perquè els usuaris i usuàries es mantinguen estables, i subratllen la importància de l’activitat física i cognitiva, per a la qual cosa estan repartint fitxes per les cases. Així mateix, subratllen que és fonamental que les famílies troben moments de respir en aquesta nova situació.

A hores dara, l’AFAC ha aconseguit recaptar més de 5.000 euros a través de la campanya de micromecentage, que continua en marxa.