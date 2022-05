Les obres seran exposades després de l’estiu a la Sala d’Exposicions de l’Ateneu

L’Ateneu preveu recaptar 90.000 euros del ‘Projecte Homenatge a Ucraïna’ liderat per nou artistes valencians per a la reconstrucció d’Ucraïna

Paco Roca, Miquel Navarro, Pilar Carpio, José María Yturralde, Vicente Ferrero, Ángela García, Pepe Gimeno, Natividad Navalón, i José Sanleón formen part d’aquesta iniciativa solidària

De les obres donades es realitzaran un total de 50 reproduccions que podran ser adquirides per unitat o en carpetes que agrupen huit serigrafies

València 24 de maig de 2022.- Nou artistes plàstics valencians contemporanis de la talla de Paco Roca, Miquel Navarro, Pilar Carpio, José María Yturralde, Vicente Ferrero, Ángela García, Pepe Gimeno, Natividad Navalón, i José Sanleón han donat a conéixer aquest dimarts en l’Ateneu Mercantil el ‘Projecte Homenatge a Ucraïna’, en suport a la reconstrucció d’aquest país envaït.

Per a això cadascun d’ha donat una obra de la seua col·lecció privada, encara que alguns ho han fet ex profeso per a aquesta acció. S’editaran 50 reproduccions autoritzades, numerades, signades i amb el certificat d’autenticitat.

D’aqueixa sèrie, que eixirà pròximament a la venda, es crearan 25 carpetes amb les huit serigrafies de cada autor, a un preu de 1.800 euros, i la resta de reproduccions seran venudes de manera individual a 250 euros la unitat. De l’escultura de Vicente Ferrero, es reproduiran en bronze fins a 20 unitats a un preu de 300 euros. Ja es poden fer les reserves en l’Ateneu.

Si el projecte compleix les seues expectatives és previsible una recaptació de 90.000 euros, descomptats les despeses de producció. Els ingressos aniran destinats a l’ONG ‘Junts per la vida’ per a la reconstrucció d’Ucraïna i ajudes relacionades amb els refugiats per la invasió d’Ucraïna. Les obres originals podran veure’s a partir d’estiu a la Sala d’Exposicions de l’Ateneu, que ha exercit com a patrocinador d’aquest projecte.

Així ho ha detallat aquest dimarts a la Sala de Juntes de l’Ateneu, José María Lozano, coordinador del projecte, que ha apuntat que la idea va sorgir d’una forma apassionada en els primers dies de la invasió d’Ucraïna. “Parlant amb l’escultor Vicente Ferrero en el seu taller d’Ibi em va dir que tenia en la seua col·lecció una peça xicoteta feta en bronze que volia donar-la per a recaptar fons per a Ucraïna. I així la va batejar: ‘Homenatge a Ucraïna’”, ha dit Lozano. Van decidir llavors fer “alguna cosa més” i ací va sorgir la idea de parlar amb més artistes valencians. “Tots, sense excepció, es van mostrar predisposats i s’han bolcat perquè aquest projecte solidari siga hui una realitat”, ha subratllat.

Les obres d’aquests artistes abasten tots els camps. Des del propi disseny gràfic al còmic o dibuixos reivindicatius. Totes les obres són de les mateixes característiques tècniques: Series -serigrafia set tintes o impressió digital- de 50 exemplars i grandària: 50×35 cm (o 30×50) en paper Canson Edition 250 gr. Museu RAG 310 gr., o similar. Les serigrafies són a càrrec d’una de les cases més importants d’Espanya com és Armando Silvestre mentre que les carpetes porten el disseny del també valencià Pepe Canya i en la direcció artística ha intervingut Consuelo Císcar.

Pilar Carpio, que ha exercit com a portaveu dels artistes, ha donat les gràcies a tots els seus companys dels quals ha comentat que “han posat el cor en el projecte” i ha fet extensiu el seu agraïment a l’escriptor Jaime Siles “perquè el seu paper és tan important com un marc en un quadre”

I és que les carpetes amb les reproduccions inclouen la descripció de les obres amb textos de Jaime Siles, recentment homenatjat en l’Ateneu. El poeta valencià ha comentat sobre el ‘Projecte Homenatge a Ucraïna’ que “ha sigut un honor posar línies a una col·lecció d’aquesta envergadura i amb aquest esperit”. “Estava de vacances quan em van cridar i els vaig dir: ‘Manar-me les obres perquè puga dialogar amb elles’”, ha apuntat. Siles ha fet seua la reflexió de Heredóto sobre la diferència entre la pau i la guerra, que consisteix, segons ell, “que en la pau els fills enterren als pares i en la guerra succeeix a l’inrevés: són els pares el que enterren alos fills”.

Per part seua, la presidenta de l’Ateneu ha donat les gràcies als artistes per sumar-se a aquesta causa solidària. “Des de l’Ateneu, no dubtem a posar-nos al servei d’aquells que veritablement ens necessiten com són els refugiats i aquells que lluiten per viure en democràcia. Tot el que fem per Ucraïna és poc i no desistim a col·laborar i donar visibilitat a tot allò que comporte ajuda als qui estan sent víctimes d’una barbàrie”, ha dit De Rosa que ha destacat, entre altres, l’obra de Paco Roca, on es veu una sabatilla solta i una motxilla en el sòl amb un peluix. “Arriba a l’ànima perquè reflecteix el que està passant. Famílies que volen fugir però un projectil interromp el seu camí i esbiaixa les seues vides”.

Antonio Félix, en representació de la ‘Junts per la vida’, on anirà destinada la recaptació, ha recordat que fins hui han contribuït a traure gent de la zona de guerra amb més de 40 autobusos, han donat recer a Polònia als refugiats ucraniamos i s’han fet càrrec d’orfes del Donbass.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià