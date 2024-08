Obertura de Visites Gratuites per a Centres Educatius a l’Ecoparc de Guadassuar

Itineraris Educatius i Transport Gratuït per als Municipis del CRiV

L’ecoparc educatiu del Consorci Ribera i Valldigna obri el calendari de visites gratuïtes per a col·legis, instituts, universitats, escoles d’adults o associacions. A partir de setembre, les persones que ho desitgen podran tornar a sol·licitar tots els itineraris educatius que ofereix el Consorci de la mà dels seus educadors ambientals.

Recordem que l’ecoparc de Guadassuar, situat junt al Complex de Valorització de Residus, és el primer Ecoparc Educatiu de la Comunitat Valenciana. Així, l’acció educativa duta a terme en aquestes instal·lacions enriqueix la passarel·la de 10.000 visites a l’any que rep la planta de reciclatge.

Les visites educatives es realitzen de dilluns a divendres i compten amb dos torns, de 10 a 11:30 i d’11:30 a 13 hores. Podran participar fins a 50 alumnes per torn, que es dividiran en dos grups de 25. Si un centre necessita diversos torns o diversos dies de visita, pot sol·licitar també aquesta opció.

L’autobús és gratuït per als municipis que pertanyen al CRiV, es a dir, aquells municipis de les comarques Ribera Alta, Ribera Baixa i Valldigna. Per a la resta, l’autobús és a càrrec del centre. A més de la visita a la planta, també s’ofereixen visites de l’Ecomòbil al centre o municipi per explicar el seu funcionament.

Així, l’ecoparc educatiu del Consorci Ribera i Valldigna es prepara per encetar el nou curs escolar amb la seua tasca de sensibilització i conscienciació ambiental.