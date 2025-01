L’ecoparc mòbil de l’EMTRE tornarà mensualment a Burjassot en 2025

Una de les conseqüències de la devastadora DANA del 29 d’octubre a València va ser la paralització de diversos serveis en l’àrea metropolitana

Inclòs el servei d’ecoparcs mòbils gestionat per l’EMTRE (Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus). Des de novembre, aquest servei havia quedat suspés.

Ara, amb l’inici de 2025, el servei es reprén, i l’ecoparc mòbil visitarà Burjassot almenys una vegada al mes, alguns mesos fins i tot dues vegades, per a facilitar la recollida selectiva de residus domèstics.

Primera visita: del 13 al 15 de gener , de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 19.00 h .

del , de i de . Segona visita: del 30 de gener a l’1 de febrer , amb horari especial el dissabte 1 de febrer de 10.00 h a 14.00 h .

del , amb horari especial el dissabte 1 de febrer de . Ubicació habitual: aparcament de Les Palmeres, al costat del Mercat Municipal.

Els ecoparcs mòbils permeten reciclar correctament residus domèstics que no tenen contenidors específics en la via pública, com aparells elèctrics menors que un microones, mobles xicotets o efectes acolxats com mantes i edredons (excepte matalassos o runes). Amb aquest servei, es redueix el volum de fem que acaba en abocadors i s’evita el seu abocament incontrolat.

Aquest servei, clau per a municipis sense ecoparcs fixos, contribueix a la millora del reciclatge i la sostenibilitat mediambiental.