L’Eliana es mobilitza per a enviar ajuda a les víctimes de la DANA

La ciutadania podrà portar les seues donacions al magatzem municipal del carrer Les Taules.

Una vegada més, el poble de l’Eliana està donant mostres de solidaritat i suport als qui més ho necessiten. En aquesta ocasió els destinataris són les víctimes de la DANA que va arrasar alguns municipis de la província de València en la tard-nit del passat dimarts.

Des de la Regidoria de Voluntariat s’està coordinant la recollida de material d’ajuda per a fer-ho arribar a la zona zero de la catàstrofe, tot això amb la col·laboració de l’associació LelianaVol i del grup Scout de la localitat. D’altra banda, efectius de la Policia Local de l’Eliana ja s’han desplaçat a Picanya per a col·laborar en les tasques que siguen necessàries en el municipi.

La ciutadania podrà portar les seues donacions al punt de recollida habilitat en el magatzem municipal del carrer Les Taules 1, en horari de 17.00 a 20.00 hores.

S’admetran matalassos, mantes, estoretes, pales, productes d’higiene com a tovalloletes, bolquers i compreses, a més d’aigua i aliments no peribles o que no requerisquen ser cuinats. Aquesta ajuda estarà destinada a les persones damnificades acollides en el pavelló El Quint de Mislata.

El regidor de Voluntariat, Jorge Pérez Comeche, ha declarat que ‘estem parlant amb els alcaldes i regidors dels municipis més afectats, cada dia anirem reorganitzant la gestió d’ajuda segons les necessitats, per la qual cosa anirem informant pels canals municipals’. L’edil ha afegit que ‘ara mateix ens demanen voluntaris que disposen d’eines per a ajudar a netejar els carrers i estem veient com gestionar el desplaçament i a quin municipi. L’ajuntament també està organitzant l’enviament d’aigua potable, durant les pròximes hores anirem concretant més informació’.