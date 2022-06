El regidor Giuseppe Grezzi ha assegurat que es tracta d’“una revolució nocturna que transformarà la mobilitat a València”

La plaça de l’Ajuntament serà l’escenari, el pròxim dia 18, del concert EMTFest, que l’Empresa Municipal de Transports ha organitzat per a celebrar la posada en funcionament de la nova xarxa nocturna d’autobusos urbans, que arranca el pròxim dia 15 i que, en paraules del regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, “serà una revolució que transformarà la mobilitat a València perquè les persones usuàries podran moure’s amb la mateixa xarxa de dia i a la nit, fàcilment, amb les línies que ja coneixen, les de sempre”.

Són 23 les línies diürnes que prolongaran el seu servici durant la nit a partir del pròxim dia 15, “una xarxa de servici ininterromput, pràcticament de 24 hores, que proporcionarà a la ciutat de València i als pobles una opció de transport nocturn alternatiu més accessible i fàcil de comprendre”, ha explicat Grezzi . La nova xarxa permetrà passar de les 11 línies nocturnes actuals a 23, “ampliant la cobertura nocturna per a arribar a nous barris i pobles de València i de l’àrea metropolitana que abans no tenien cap tipus de servici nocturn”, ha afegit.

Entre les noves zones a les quals s’arribarà a partir de la setmana que ve en horari de nit estan Benimaclet, Campanar, Castellar-Oliveral, Forn d’Alcedo, el Saler, el Palmar, el Perellonet, Cases de Bàrcena, Poble Nou, Borbotó, Carpesa o Benifaraig. De fet, l’EMT ha iniciat este dimarts una àmplia campanya informativa perquè totes les persones usuàries coneguen estes millores del servici. Tal com ha explicat la directora gerent de l’EMT, Marta Serrano, la campanya informativa es prolongarà fins al pròxim 18 de juny amb informació en xarxes socials, en parades, en mupis i en l’exterior dels autobusos.

A més, s’informarà també la ciutadania a peu de carrer, mitjançant el repartiment de 15.000 fullets informatius, i a l’interior dels busos de la xarxa nocturna actual. “I també portarem la informació als barris i pobles en els quals hi ha nova cobertura o cobertura reforçada, al sector de l’oci nocturn (tant al personal treballador com a clients), i als centres de treball nocturn, com els hospitals”, ha afegit Serrano, qui ha explicat que totes les dades estaran també oberts al públic a través del canal EMTV, amb informació georeferenciada per a explicar fàcilment les millores per zones o línies.

“L’EMT no s’acaba mai”

Tota la campanya de comunicació gira al voltant de la idea que l’EMT no s’acaba mai “perquè no es tracta només d’un canvi en les línies nocturnes, sinó d’un canvi de paradigma que no existeix en cap ciutat de l’estat espanyol, encara que sí en ciutats europees com Londres: tindrem una única xarxa, que no acaba mai, funcionant de dia i a la nit”, ha assenyalat el regidor Giuseppe Grezzi.

De fet, la banda sonora de la campanya és la cançó “Que no s’acabe mai”, del grup valencià Pupil·les, que actuarà en la festa del pròxim dia 18, juntament amb Ginebres, Pupil·les i Novembre Elèctric i el DJ Paco Plaza. “Volem celebrar esta revolució nocturna que transformarà la mobilitat a València amb l’EMTfest, un concert totalment gratuït, que començarà a les 19.30 hores, i es prolongarà fins a la 01.00 hores de diumenge 19”, ha explicat Grezzi, qui ha anunciat que, “per tal que la ciutadania puga estrenar la nova xarxa, l’autobús serà gratuït el dia 18, a partir de les 22.00 hores i durant tota la nit del dissabte a diumenge. D’esta manera garantirem la mobilitat al festival i fomentarem que el públic prove la nova manera de moure’s per la ciutat”.

A preguntes dels mitjans de comunicació sobre l’ampliació del servici d’EMT a altres poblacions, el regidor Grezzi ha assegurat que, “com sempre, estem disposats a treballar amb l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) per si necessiten de l’EMT per a ampliar les millores en el transport públic que s’estan donant en els últims anys a la ciutat de València i en la seua àrea metropolitana”.

