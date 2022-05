L’entitat també millorarà la freqüència i la regularitat de la línia 14, que finalitzarà el seu recorregut a Castellar-L’Oliveral

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València reforçarà les connexions amb els pobles del sud, mitjançant la creació d’una nova línia, la línia 23, que connectarà les localitats de Pinedo, Castellar-L’Oliveral i el Forn d’Alcedo. Així ho ha explicat el president d’EMT València, el regidor Giuseppe Grezzi, qui ha afegit que, de manera complementària, “també es millorarà el servici de la línia 14, amb l’optimització del seu recorregut, des de la premissa d’oferir millors freqüències i regularitat per a donar resposta a les necessitats de les persones usuàries”.

Estes millores, que s’han treballat en els últims mesos amb el veïnat, entraran en vigor amb la posada en marxa de la nova xarxa nocturna d’EMT el pròxim 15 de juny. La línia 14, que connectarà el centre de València amb Castellar-L’Oliveral, és una de les 23 línies diürnes que prolongaran el seu servici durant la nit per tal d’oferir millors opcions de mobilitat nocturna a la ciutadania. “Este pla de millora és fruit d’un espai de diàleg amb el veïnat i de les línies estratègiques d’EMT per a continuar oferint un servici de qualitat als pobles de València que s’adapte a les necessitats”, ha afirmat Grezzi.

La nova línia 23 crearà una nova connexió per als veïns i veïnes del Forn d’Alcedo, Castellar-L’Oliveral i Pinedo, amb una freqüència de pas al voltant de 30 a 40 minuts. Des de Pinedo, els autobusos entraran pel Camí del Tremolar, i passaran per l’avinguda de Ruiz i Comes, carrer Principal, carrer de la Glòria i Camí de les Vaques. Des del Forn d’Alcedo, realitzarà el mateix recorregut de tornada.

De manera complementària, es modificarà el final de la línia 14 per a augmentar la regularitat i freqüència en hora punta entre Castellar-L’Oliveral i el centre de València, de manera que la línia finalitzarà el seu recorregut a Castellar-L’Oliveral, des d’on es facilitarà la connexió amb la nova línia 23 per tal que les persones usuàries que ho desitgen puguen desplaçar-se fàcilment fins a Pinedo o el Forn d’Alcedo.

Freqüències dels autobusos

Respecte a les freqüències, els autobusos de la línia 14 eixiran cada 12 minuts, aproximadament, des de Castellar-L’Oliveral cap al centre de la ciutat. Estos canvis s’uniran als reforços ja realitzats en els nous horaris d’esta línia per a oferir millors freqüències.

Una altra de les millores serà la incorporació a la línia 14 dels autobusos més nous de la flota i menys contaminants, ja que ja no hauran de travessar el túnel d’accés a Pinedo pel Camí de Tremolar i no hi haurà cap limitació per als vehicles.

